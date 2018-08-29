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У області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка – Новосілки – Опарські

Дарина Смеречанська

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В області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка  –Новосілки – Опарські. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, підрядна організація розпочала ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування С140931 Велика Горожанка – Новосілки – Опарські Миколаївського району.

Зазначимо, що роботи здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевого бюджету Великогорожанської сільської ради.

Фото:  ЛОДА

 

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