У області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка – Новосілки – Опарські

В області розпочали ремонт дороги Велика Горожанка –Новосілки – Опарські. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомляють у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, підрядна організація розпочала ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування С140931 Велика Горожанка – Новосілки – Опарські Миколаївського району.

Зазначимо, що роботи здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевого бюджету Великогорожанської сільської ради.

Фото: ЛОДА