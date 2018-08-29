На Стрийщині взяли під варту зловмисника, причетного до крадіжок майна

На Стрийщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до крадіжок майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Стрийський відділ поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що 17 серпня невідома особа викрала у нього банківську картку, з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 28-річний місцевий мешканець. Він знаходився у розшуку за крадіжку речей з автомобіля у місті Трускавець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Зловмиснику суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.