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З понеділка Личаківською трамваї №2 курсуватимуть за повним маршрутом

Юлія Шпак

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З 1 вересня, як анонсувалося раніше, заплановано відновити рух трамвайного маршруту № 2 за повним маршрутом — з кінцевою зупинкою на вул. Пасічній. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

За слова заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, сьогодні розпочинають пробну обкатку трамвайних вагонів по новій колії.

«Ми взяли на себе зобов’язання з 1 вересня відновити роботу трамваїв на вул. Личаківській. Робота триває, однак рахунок іде вже на години. Основні будівельні роботи виконані. Сьогодні ми будемо проводити першу пробну обкатку трамваїв по новій колії. Це нормальна практика. Плануємо в найближчі день-два випробувати усі модифікації трамваїв, які у нас є, щоб на маршруті № 2 міг курсувати будь-який склад трамвайних вагонів. Зрозуміло, що можуть бути виявлені якісь технічні речі, які ще будемо доробляти, щоб з 1 вересня все працювало стабільно і надійно», — розповів Сергій Бабак.

За його словами, минулого року, коли активно тривав ремонт вул. Личаківської, відкриття для руху трамваїв вул. Личаківської планували у жовтні — листопаді. Однак, розуміючи, що з 1 вересня зросте пасажиропотік, було поставлено ціль відновити роботу трамваїв до цього часу. Тому ремонтні бригади працювали у дві зміни і на вихідних, крім неділі.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротрас», після відновлення руху трамваїв № 2 за повним маршрутом, на цьому трамвайному маршруті курсуватиме 12 вагонів.

Нагадаємо, з 15 серпня після капітального ремонту вул. Личаківську було відкрито для проїзду громадського і приватного транспорту.

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