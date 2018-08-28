Українці зможуть оформити право на власне будівництво за кілька хвилин онлайн

В Україні запрацювала перша автоматизована електронна адміністративна послуга – реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, це стосується будівництва приватних, садових та дачних будинків заввишки не більше двох поверхів та площею до 300 м², а також господарських будівель та споруд, гаражів.

Новий сервіс дозволяє українцям, не виходячи з дому, за декілька хвилин оформити право на власне будівництво без участі посадових осіб. Адже нова е-послуга надається повністю в автоматичному режимі: користувачі заповнюють електронну форму, програма миттєво обробляє внесені дані та надсилає відповідь про реєстрацію повідомлення.

Сервіс передбачає електронну взаємодію з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно Мін’юсту. Користувачам не потрібно власноруч вносити у форму відомості про земельну ділянку, на якій планується будівництво. Достатньо вказати кадастровий номер.

Новий формат отримання адмінпослуги дозволяє українцям зручно, швидко та прозоро розпочати власне будівництво.

Як скористатися послугою?

Електронні послуги у сфері будівництва доступні на оновленому Урядовому у розділі «Електронні послуги», а також – на сайті електронних сервісів ДАБІ.

Щоб зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта потрібні: електронний цифровий підпис, оформлене право власності на земельну ділянку, будівельний паспорт.

У разі виникнення питань, отримати консультацію можна за номером телефонної «гарячої» лінії ДАБІ : 0 800 210 011.