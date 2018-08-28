У Львові рецидивіст напав на чоловіка і «обчистив», коли той втратив свідомість від удару

Поліцейські затримали зловмисника, котрий напав у Львові на 50-річного чоловіка і «обчистив», коли той втратив свідомість від удару. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Шевченківський відділ поліції звернулася 50-річна жителька Яворівського району. Жінка повідомила, що 18 серпня близько 01.20 на вулиці Величковського у Львові невідома особа вчинила напад на її 50-річного чоловіка та заволоділа його майном.

Працівники поліції встановили особу зловмисника – раніше судимого за розбій 54-річного мешканця Самбірського району. Як з’ясувалося під час розслідування, він вдарив потерпілого у голову, внаслідок чого той впав на землю та втратив свідомість. Після цього зловмисник витягнув з його кишені мобільний телефон та гаманець, в якому знаходились пенсійне посвідчення та понад 300 гривень готівки.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

За рішенням суду зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.