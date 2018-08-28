На Львівщині затримали німця, якого розшукують за крадіжки

22 серпня працівники Мостиського прикордонного загону у пункті пропуску «Шегині» затримали громадянина Німеччини, якого розшукують за крадіжки та грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Затриманого громадянина Федеративної Республіки Німеччина розшукували правоохоронці цієї ж країни для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 249, 250, 22, 23 (грабіж, крадіжка) КК Німеччини.

Наразі Городоцька місцева прокуратура до затриманого застосувала тимчасовий арешт в порядку ст.582, п.3 ч.3 ст.583 КПК України.

Після надходження запиту від іноземних правоохоронців про видачу вказаного чоловіка прокуратура Львівщини розпочне процедуру екстрадиції.