Lords of the Sound з новою програмою виступить у Львові

Симфонічний оркестр Lords of the Sound, хор, спецефекти та грандіозна музика справедливості зіллються у новій шоу-програмі «Symphony Of Justice»! Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Концерт присвячений найяскравішим кіногероям, які відчайдушно стоять на варті справедливості, спокою та добробуту всього Всесвіту!

Оркестр Lords of the Sound готує великий блок музики, сповненої завзяття супергероїв, надлюдської сили та справедливості! У живому виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів лунатимуть ритми крутих хлопців з таких кінофільмів: 007, Spider Man, MATRIX, Doctor WHO, Sherlock Holmes, Iron Man, Deadpool , Comando, Batman: The Dark Knight, Mission Imposible, The Tourist, Police Academy, Man in Black, The League of Extraordinary Gentlemen, Justice League, X-Man, Doctor Strange, Man of Steel, Guardians of the Galaxy.

Авантюризм, рішучість, мужність, енергія – ось що закладено в Symphony of Justice.



Ще більшого розмаху концерту додадуть спецефекти та шоу-складові, які ретельно готуються.

Усіх небайдужих запрошють 24 вересня о 20:00 в театр ім. Марії Заньковецької почути свою Symphony of Justice у виконанні симфонічного оркестру Lords of the Sound!

Диригент: Віталій Саражинський.

Придбати квитки можна тут: https://goo.gl/gg91JR