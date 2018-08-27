Завтра два львівські храми відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці відзначатимуть

Християни східного обряду 28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці. У Львові престольний празник на свято Успіння відзначають два храми міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці, згідно з традицією Східної Церкви, належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року. Відзначається 15 серпня за старим стилем, 28 серпня — за новим. Передує святу Успенський піст, який розпочинається 14 серпня і триває два тижні.

Публікуємо порядок святкових Богослужінь у двох храмах:

УГКЦ

Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2 Б)

Святкове Богослужіння розпочнеться о 12.00 год. О 19.00 відбудеться подячний Молебень. Опісля заплановано концерт, де виступлять парафіяльні творчі колективи, зокрема, дитячий хор.

УАПЦ

Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Руська, 5/7)

Святкове Богослужіння розпочнеться об 11:00 год. Опісля буде святковий обхід довкола Ставропігійного комплексу.