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В зоні ООС загинуло двоє українських бійців

Юлія Шпак

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Упродовж минулої доби, 26 серпня, внаслідок обстрілів двоє наших захисників було поранено, ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травми. Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування.
Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою. Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине.

В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування.

Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.

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