У Трускавці рецидивіст заліз у квартиру через вікно та викрав звідти чималу суму грошей

В Трускавці поліцейські викрили рецидивіста, причетного до квартирної крадіжки.Чоловік викрав чималу суму грошей, а також особисті документи, ключі на автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Трускавецьке відділення поліції звернувся 50-річний місцевий мешканець. Заявник повідомив, що вночі 25 серпня невідома особа проникла через вікно у його квартиру і викрала звідти його особисті документи, ключі на автомобіль, грошові кошти в сумі 22 400 гривень та 100 доларів США.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 30-річний житель міста Сокаль. Речові докази у нього вилучені.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 КПК України. За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Проводиться досудове розслідування.