Талановиту львівську молодь запрошують до Школи журналістики

Школа журналістики, що працює у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини на Погулянці у Львові, запрошує талановиту молодь від 14 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Основна спеціалізація школи — новини та висвітлення актуальних суспільно важливих подій для різних типів медіа. На заняттях учні дізнаються про жанри та стандарти журналістики, правила комунікації та стилістики в онлайні, що таке блоги, про соціальні мережі в журналістиці, а також тенденції розвитку нових медіа.

Учні навчатимуться писати новини, статті, брати інтерв’ю, робити цікаві репортажі. Після закінчення Школи випускники отримують свідоцтво, яке є документом про освіту державного зразка. Навчання у Школі безкоштовне.

Усіх, хто бажає засвоїти основи журналістської майстерності, чекають за адресою: вул. А. Вахнянина, 29, 3-й поверх, каб. 305. Запис за співбесідою, тел. 275−05−00, 982 517 269, 631 233 938.