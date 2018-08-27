Мешканцю Львівщини, який пограбував жінку, «світить» до шести років тюрми

Мешканцю Нового Роздолу загрожує до шести років тюрми за пограбування жінки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Цьогоріч, 3 серпня, за процесуального керівництва Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури, працівниками поліції в порядку ст.208 КПК України затримано та повідомлено про підозру 25-річному раніше судимому мешканцю м.Новий Розділ, який поблизу міської лікарні зірвав із шиї місцевої мешканки золоті прикраси.

«Дії грабіжника кваліфіковано як відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.186 КК України. За результатами розгляду клопотання, прокурором в суді доведено обґрунтованість оголошеної підозри та наявність підстав для обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Так, згідно ухвали суду, підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Згідно з чинним законодавством зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.