Гандболістки «Галичанки» розпочали новий сезон із перемоги в Суперкубку

Цієї суботи, 25 серпня, стартував український гандбольний сезон серед жінок. І розпочався він матчем за Суперкубок України у спорткомплексі Броварського вищого училища фізичної культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Гандболістки львівської «Галичанки» обіграли суперниць з ужгородських «Карпат» із рахунком 27:24.

Львівська «Галичанка» отримала Суперкубок із рук президента Федерації гандболу України Андрія Мельника. Також відзначили й тренера «Галичанки» Василя Козара та начальника команди – Тараса Кузя. А кращим гравцем команди за підсумками матчу стала Наталія Савченко, якій вручили пам’ятний приз.

Фото: Львівська ОДА