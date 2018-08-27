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Гандболістки «Галичанки» розпочали новий сезон із перемоги в Суперкубку

Олена Карп'юк

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Цієї суботи, 25 серпня, стартував український гандбольний сезон серед жінок. І розпочався він матчем за Суперкубок України у спорткомплексі Броварського вищого училища фізичної культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Гандболістки львівської «Галичанки» обіграли суперниць з ужгородських «Карпат» із рахунком 27:24.

Львівська «Галичанка» отримала Суперкубок із рук президента Федерації гандболу України Андрія Мельника. Також відзначили й тренера «Галичанки» Василя Козара та начальника команди – Тараса Кузя. А кращим гравцем команди за підсумками матчу стала Наталія Савченко, якій вручили пам’ятний приз.

Фото: Львівська ОДА

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