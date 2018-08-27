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Для Новояворівської ТЕЦ братів Дубневичів шукають управителя

Дарина Смеречанська

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Оголошенно конкурс на управителя ТОВ «Енергія-Новояворівськ», яка належать нардепам Ярославу та Богдану Дубневич. Про це повідомила прес-служба Яворівської міської ради.

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 23 серпня оголосило конкурс на визначення управителя майновим комплексом «Енергія-Новояворівськ».

«Прийом документів на конкурс триватиме до 12 вересня 2018 року. Після проведення конкурсу очікуємо покращення ситуації щодо постачання гарячої води у м.Новояворівську», – зазначили у прес-службі мерії.

За інформацією Youcontrol, бенефіціарними власниками ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» є Богдан та Ярослав Дубневичі.

Як повідомляла раніше прес-служба НАБУ, 16 січня 2018 року у Львові було затримано чотирьох службовців ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда.

Також Львівський портал у серпні повідомляв, що Новороздільська та Новояворівська теплоелектроцентралі (ТЕЦ) заарештовані і передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА).

 

 

 

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