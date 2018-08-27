День знань у школах Львова. Повний перелік заходів

Цьогоріч святкування Дня знань у львівських школах проходитиме в іншому форматі, без традиційних «лінійок». Для старшокласників відбудуться уроки толерантності на різні теми, а для першокласників організують різноманітні флешмоби, квести та музичні дійства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.
Загалом цього року у Львові до першого класу йдуть 9 132 дітей. Відтак Львівський портал подає повний перелік заходів із нагоди відначення Дня знань у школах міста:
Сихівський та Личаківський райони
|№
з/п
|Заклад освіти
|Дата проведення
|Формат проведення
|Місце проведення
|1
|СЗШ № 1
|03.09.2018
|Шкільне свято
|Фойє школи
|2
|СЗШ № 13
|03.09.2018
|Посвята у першокласники
|Актовий зал школи
|3
|СЗШ № 32
|01.09.2018
|Лінійка
|Шкільне подвір’я
|4
|ЛСШ № 69
|03.09.2018
|Святкові квести та пікнік
|Згідно з локаціями
|5
|СЗШ № 72
|03.09.2018
|9.00- Зустріч першокласників під музичний супровід;
Ігровий формат
9.15 — гра-знайомство «Всі ми різні, всі ми рівні» — 1а, б класи;
Мистецький формат
9.50 — 10.20 — майстер-клас «Світ захоплень» — 1а клас;
Пізнавально-ігровий формат
9.50 — 10.20 — КВЕСТ «Світ в твоїх руках» — 1б клас;
Релаксація
10.25 — 10. 45 — музична пауза «Весела перерва» — 1а, б класи;
Мистецький формат
10.50 — 11.20 — «Світ захоплень» (майстер-класи) — 1б клас;
Пізнавально-ігровий формат
10.50 — 11.20 — КВЕСТ «Світ в твоїх руках» — 1а клас;
Підсумки
11.25 — весела руханка «Ми веселі, ми щасливі, ми активні, ми красиві» — 1а, б класи.
|Шкільне подвір’я
Кабінети 1-х класів
кабінет трудового навчання
КВЕСТ-кімната (кабінет ГПД)
Шкільне подвір’я
Кабінет трудового навчання
КВЕСТ-кімната (кабінет ГПД)
Шкільне подвір’я
|6
|СЗШ № 73
|03.09.2018
|Урочиста лінійка (зустріч першокласників та одинадцятикласників
|шкільне подвір’я
|7
|СЗШ № 84
|03.09.2018
|Урочиста зустріч, екскурсія, знайомство зі школою
|приміщення школи
|8
|СЗШ № 86
|03.09.2018
|Святкова лінійка для 1 та 11класу
|Приміщення школи
|9
|СЗШ № 90
|03.09.2018
|Театралізований квест
|Подвір’я школи, класи
|10
|ССЗШ № 93
|03.09.2018
|Родинне свято з елементами квесту та флешмобу
|Внутрішній двір школи
|11
|СЗШ № 95
|03.09.2018
|1. Молебень — 9.00
2. Урочиста зустріч учнів 1-х класів учнями 11-го класу — 9.45
3. Інтерактивний урок на тему: «Всі різні, всі рівні» — 9.55
|Церква Пресвятої Трійці, вулиця Садибна, 1-А
Подвір’я школи
Класні приміщення
|12
|СЗШ № 96
|03.09.2018
|Квест «Я — школяр»
|Подвір’я школи, актовий зал
|13
|СЗШ № 98
|03.09.2018
|Флешмоб
|Сквер Гідності
|14
|НВК «Сихівська»
|03.09.2018
|Святкова зустріч за участю аніматорів
|Шкільний двір
|15
|НВК «Оріяна»
|03.09.2018
|Флешмоб
|Стадіон НВК
|16
|НВК «Софія»
|03.09.2018
|Квест
|Шкільне подвір’я, приміщення школи за адресою вул. Героїв Крут, 27
|17
|Гімназія «Тривіта»
|03.09.2018
|Квест «У пошуках скарбів у країні Знань»
|Актова зала
(Світлиця)
|18
|ЗШ «Первоцвіт»
|03.09.2018
|Зустріч-концерт
|Пордвір’я школи «Первоцвіт»
|19
|ЗШ «Дивосвіт»
|03.09.2018
|«Разом в НУШ» (Творчі локації)
|Подвір’я школи, класи
|20
|СЗШ № 6
|03.09.2018
|Квест для 1 та 11 класів
|актова зала
|21
|СЗШ № 7
|03.09.2018
|Урочисто-розважальне дійство із залученням аніматорів
|шкільне подвір’я
|22
|ЛСЗШ № 8
|03.09.2018
|Молебень
|храм Пресвятої Євхаристії
|23
|СШ № 21
|03.09.2018
|Флешмоб
|подвір’я школи
|24
|СЗШ № 24
|03.09.2018
|Святкова зустріч з першокласниками
|спортивний зал
|25
|СЗШ № 29
|03.09.2018
|Урочиста ранкова зустріч
|шкільне подвірˊя
|26
|ССЗШ № 37
|03.09.2018
|Святкова зустріч першокласників з одинадцятикласниками
|актова зала школи
|27
|СЗШ № 42
|03.09.2018
|Святкова зустріч з першокласниками
|шкільне подвір’я
|28
|СЗШ № 47
|03.09.2018
|флешмоб
|подвір’я школи
|29
|СЗШ № 49
|03.09.2018
|Святкова зустріч
|приміщення школи
|30
|СЗШ № 63
|03.09.2018
|Святкова лінійка-флешмоб для 1, 11 класів
|подвір’я початкової школи
|31
|СЗШ № 70
|03.09.2018
|Флешмоб
|на галявині
|32
|СЗШ № 71
|03.09.2018
|Ранкова зустріч з квестами
|спортивний майданчик
ІІ корпусу
|33
|СЗШ № 82
|03.09.2018
|Урочистий урок
|Класні кімнати
|34
|НВК «Школа-гімназія»
|03.09.2018
|Урочиста лінійка для першокласників: «Свято першого дзвоника» — 900
Урок толерантності на тему: «Всі ми різні, всі ми рівні» — 1000
|Шкільне подвір’я
Класи школи
|35
|СЗШ «Лідер»
|03.09.2018
|Музично-розважальна атракція
|Спортивна зала
|36
|НВК «Провесінь»
|03.09.2018
|Ранкова зустріч квест
|Подвір’я та приміщення школи
|37
|СЗШ «Берегиня»
|03.09.2018
|Флешмоб — 1, 11 класи,
1-й урок
|Подвір’я школи, класне приміщення 1 класу
|38
|СЗШ-І № 2
|01.09.2018
|Фестиваль (квести, конкурси, флешмоб, частування)
|Подвір’я школи
|39
|НВК «Дзвіночок»
|03.09.2018
|Квест
|Приміщення та територія закладу
Галицький та Франківський райони
|№
|Заклад освіти
|Дата проведення
|Формат проведення
|Місце проведення
|1.
|ЛАГ
|01.09.2018
|Святковий концерт
|I корпус НУ «Львівська політехніка», вул. Карпінського, 2/4
|2.
|ЛЛГ
|03.09.2018
|09.00 — 09.45
Флешмоб «Зустріч поколінь» (5, 11 класи)
10.00 — 11.30
Квест «Знайомство з гімназією», організаційні заняття
|Подвір’я гімназії
Приміщення гімназії: класні кімнати
|3.
|ССЗШ № 2
|03.09.2018
|Свято «Подорож в країну знань»
|Актовий зал школи
|4.
|СЗШ № 3
|03.09.2018
|Посвята першокласників
|Територія школи
|5.
|ЛЗШ І ст. № 4
|03.09.2018
|09.00 — 09.15 —
Зустріч першокласників четвертокласниками, педагогічним колективом, адміністрацією школи під музичний супровід.
09.15 — 09.55 —
Коло знайомств
«Ми, ти, я — наша шкільна сім’я» у 3-х пізнавально-ігрових локаціях.
09.55 — 10.25 —
Ігровий формат «Всі ми різні, всі ми рівні».
10.25 — 11.05 —
Мистецький формат «Олівець-мальовець».
11.05 — 11.30 —
Релаксація «Веселий пікнік», флешмоб «Сонце сяє».
|Подвір’я школи
Подвір’я школи
(робота по локаціях)
Приміщення школи:
класні кімнати
Подвір’я школи
Спортивний майданчик школи
|6.
|ССЗШ № 5
|03.09.2018.
|Свято першого дзвоника
|Шкільне подвір’я
|7.
|СЗШ № 9
|03.09.2018
|Квест
|Приміщення та подвір’я школи
|8.
|СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени
|03.09.2018
|Урочиста меса в костелі
Посвячення в першокласники
|Костел св. Марії Магдалени
приміщення СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени
|9.
|Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 міста Львова
|03.09.2018
|«Вітаємо в сім’ї шкільній» родинне свято елементами театралізації
|вул. Мельника 1−3
|10.
|СЗШ № 27 м. Львова
|03.09.2018
|08.30 — 09.15 -Посвята в першокласники.
09.15 — 09.55 — Години класного керівника «Всі ми рівні — всі ми різні»,
09.25 — 10.10 — «Толерантність — основа європейського суспільства».
|Коридор ІІ поверху
По класах
По класах
|11.
|ЛССЗШ № 28
|03.09.2018
|1,11 класи — урочисте святкування
2−10 класи — воркшопи, квести, майстер-класи, флешмоби, зустрічі із почесними гостями
|Спортивний майданчик, класні кімнати
Класні кімнати, рекреації, спортзал, актовий зал
|12.
|СЗШ І-ІІІ ступенів № 31
|03.09.2018
|Святкова ранкова зустріч
|Шкільне подвір’я
|13.
|СЗШ № 34 ім.М.Шашкевича
|03.09.2018
|Урок
|Кабінети початкової школи
|14.
|СЗШ № 36
|03.09.2018
|Музично-театралізоване дійство «Здрастуй школо!»
|Подвір’я школи
|15.
|ССЗШ № 45
|03.09.2018
|Зустріч поколінь (перші та одинадцяті класи)
|Актова зала школи
|16.
|ССЗШ № 46 ім.В.Чорновола
|03.09.2018
|Свято-квест для першокласників
|Подвір’я школи
|17.
|СЗШ № 48
|03.09.2018
|Казкова зустріч
|Актова зала
|18.
|СЗШ № 50
|03.09.2018
|Флешмоб, прийняття в шкільну родину першокласників
|Приміщення початкової школи
|19.
|СЗШ № 51 ім. І. Франка
|03.09.2018
|Квест
|Подвір’я та приміщення початкової школи
|20.
|ССЗШ № 52 ім. М. Лобачевського
|3.09.2018
|Свято Першого дзвоника
|Актова зала
|21.
|СЗШ № 55
|03.09.2018
|Квест «Казковий світ школи»
|Приміщення початкової школи
|22.
|СЗШ 62
|03.09.2018
|10.00 год Благодійний ярмарок зі святковим концертом
|Подвір’я школи
|23.
|ССЗШ № 66
|03.09.2018
|Ранкова зустріч «У 66 королівстві»
|Подвір’я школи
|24.
|Ліцей імені Івана Пулюя
|03.09.2018
|Годинна перерва з 11.00
|Локації на території ліцею
|25.
|СЗШ № 87 міста Львова
|03.09.2018
|Урок з елементами квесту на тему: «Я люблю свою країну»
|Класне приміщення
|26.
|НВК «Школа-гімназія «Галицька»
|03.09.2018
|8.30 год — Флешмоб «Обійми школу»
|Шкільний майданчик (шкільне подвір’я)
|27.
|ЛСЗШ «Будокан»
|01.09.2018
|17.00 год Зустріч першокласників з педагогічним колективом, адміністрацією школи (робота у пізнавально-ігрових локаціях)
|Парк «Знесіння»
|28.
|СЗШ Джерельце
|03.09.2018
|Театралізоване дійство
|Шкільний майданчик
|29.
|Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса
|03.09.2018
|Знайомство зі школою. «Флешмоб Почути Стуса»
|Внутрішній дворик школи
|30.
|НВК ім.В.Симоненка
|03.09.2018
|Квест
Флешмоб
|Подвір’я школи,
актовий зал
|31.
|ЛНВК «Малюк»
|03.09.2018
|09.00 — 09.15 Зустріч першокласників «Єдина шкільна Малюківська родина» (учні 2−4класів, вчителі, адміністрація школи).
09.30 — 10.00 — Інтерактовні розваги «Всі ми різні, всі ми рівні».
10.15 — 11.15 — Перегляд тематичного кінофільму
|Подвір’я школи
Парк біля кінотеатру
«Сокіл»
Кінотеатр «Сокіл»
|32.
|НВК «Європейський»
|03.09.2018
|Казкова зустріч
|Хол
|33.
|ЛСЗШ І-ІІ ст. «Школа радості» з поглибленим вивченням англ. мови
|03.09.2018
|Квест
|Подвір’я школи
|34.
|Класична гімназія при ЛНУ ім.І.Франка
|03.09.2018
|Урочиста лінійка
|Подвір’я гімназії
|35.
|ЛСШ «Надія»
|03.09.2018
|Загальношкільний планерний урок «Зустріч європейської родини»
|Подвір’я школи
Шевченківський та Залізничний райони
|№
|Заклад освіти
|Дата проведення
|Формат проведення
|Місце проведення
|1
|СЗШ I — III ст. № 20
|03.09.2018
|Квест — гра «З Дитинства у Країну знань»
|Шкільне подвір’я
|2
|СЗШ № 22 ім. В. Стефаника
|03.09.2018
|Зустріч першокласників
|Подвір’я школи
|3
|СЗШ № 23
|03.09.2018
|Урочиста зустріч (посвята портфеликів)
|Подвір’я школи
|4
|СЗШ № 30
|03.09.2018
|9.00 год Свято, квести
|Зустріч на шкільному подвір’ї
|5
|СЗШ № 33
|03.09.2018
|9.00 год Рольова гра
|Кабінети початкових класів
|6
|НВК № 38
|03.09.2018
|Веселі квести й флешмоб для першокласників
|Подвір’я, галерея школи, навчальні кабінети
|7
|СЗШ № 41
|03.09.2018
|Квест
|Приміщення початкової школи
|8
|СЗШ № 43
|03.09.2018
|Рольова гра
|Шкільний прогулянковий майданчик
|9
|СЗШ I — III ст. № 44 ім. Т. Шевченка
|03.09.2018
|Квест
|Приміщення і подвір’я школи
|10
|ЛСЗШ І ст. № 53
|03.09.2018
|Урочиста зустріч з проведенням першого уроку
|Навчальні кабінети
|11
|СЗШ 54
|03.09.2018
|08.30 Учні 11 класів урочисто зустрічають першокласників перед входом школи і проводять на перший урок.
|Подвір’я школи, класні приміщення
|12
|ССЗШ № 57
|03.09.2018
|Молебень за дітей 10.00 год.
|Церква Параскеви
|Родинне свято
10.30 год.
|Актовий зал
|13
|СЗШ I — III ст. № 78
|03.09.2018
|Свято знань
|Приміщення школи
|14
|ЛССЗШ № 81ім. П. Сагайдачного
|03.09.2018
|Урочиста зустріч першокласників з учнями 11-х класів
|Фойє школи, класні кімнати
|15
|СЗШ № 91
|03.09.2018,
|09.30 год Лінійка — квест
(30 хв.)
|Подвір’я школи
|16
|СЗШ № 92
|03.09.2018
|Проект «Капсула часу»
|Галявина біля школи
|17
|НВК школа — садок 94
|03.09.2018
|Родинне свято
|Подвір’я школи
|18
|СЗШ № 97
|03.09.2018
|Урочиста лінійка
|Подвір’я школи
|19
|СЗШ № 99
|03.09.2018
|Театральне свято «Дзвоник кличе нас до школи»
|Подвір’я школи
|20
|СЗШ № 100
|01.09.2018
|Молебень за дітей
|Церква Пресвятої Євхаристії
|03.09.2018
|Флешмоб
|Подвір’я школи
|21
|ССЗШ № 15
|29.08.2018
|Тренінг
|в класах
|22
|ССЗШ № 18
|03.09.2018
|Урочисті збори батьків і дітей, екскурсії, ознайомлення зі школою.
|Актовий зал, рекреації, класне приміщення
|23
|СЗШ № 40
|03.09.2018
|09:30 год Святкова зустріч
|подвір’я школи
|24
|СЗШ № 60
|03.09.2018
|09.00 Урочиста посвята у першокласники
|Шкільне подвір’я
|25
|НВК «Гроно»
|03.09.2018
|Флешмоб
|Шкільне подвір’я
|26
|СЗШ № 65
|03.09.2018
|Подарункова зустріч першокласників «З радістю у школу»
|Подвір’я школи
|27
|СЗШ № 67
|03.09.2018
|9.00 год Ранкова зустріч — «Посвята першокласників»: — забави, розваги, флешмоб
|Подвір’я школи
|28
|СЗШ № 68
|03.09.2018
|Змішаний:
Створення «вінка успішності» — майстерня успіху,
Висадження «дерев знань»
Загальна руханка
|Подвір’я школи
|29
|ЛСЗ І-ІІІ ст. № 74
|03.09.2018
|Урочиста академія
|Актовий зал
|30
|ССЗШ № 75
ім.Лесі Українки
|03.09.2018,
|8.30 Святкове дійство
|Подвір’я школи
|31
|СЗШ № 77
|03.09.2018
|10.00 год. Загальношкільна гра «Острів знань»
|Подвір’я школи
|32
|НВК школа-садок «Арніка»
|03.09.2018
|Урочиста зустріч «Святкове коло»
|подвір`я комплексу
|33
|НВК «Один, два, три»
|03.09.2018
|Квест
|Територія НВК
|34
|ЛЗШ І ступеня «Світанок»
|03.09.2018
|Зустріч шкільної родини
|Внутрішнє подвір’я школи
Олена Карп'юк