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День знань у школах Львова. Повний перелік заходів

Олена Карп'юк

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Цьогоріч святкування Дня знань у львівських школах проходитиме в іншому форматі, без традиційних «лінійок». Для старшокласників відбудуться уроки толерантності на різні теми, а для першокласників організують різноманітні флешмоби, квести та музичні дійства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

Загалом цього року у Львові до першого класу йдуть 9 132 дітей. Відтак Львівський портал подає повний перелік заходів із нагоди відначення Дня знань у школах міста:

Сихівський та Личаківський райони

з/п

 Заклад освіти Дата проведення Формат проведення Місце проведення
1 СЗШ № 1 03.09.2018 Шкільне свято Фойє школи
2 СЗШ № 13 03.09.2018 Посвята у першокласники Актовий зал школи
3 СЗШ № 32 01.09.2018 Лінійка Шкільне подвір’я
4 ЛСШ № 69 03.09.2018 Святкові квести та пікнік Згідно з локаціями
5 СЗШ № 72 03.09.2018 9.00- Зустріч першокласників під музичний супровід;

Ігровий формат

9.15 — гра-знайомство «Всі ми різні, всі ми рівні» — 1а, б класи;

Мистецький формат

9.50 — 10.20 — майстер-клас «Світ захоплень» — 1а клас;

Пізнавально-ігровий формат

9.50 — 10.20 — КВЕСТ «Світ в твоїх руках» — 1б клас;

Релаксація

10.25 — 10. 45 — музична пауза «Весела перерва» — 1а, б класи;

Мистецький формат

10.50 — 11.20 — «Світ захоплень» (майстер-класи) — 1б клас;

Пізнавально-ігровий формат

10.50 — 11.20 — КВЕСТ «Світ в твоїх руках» — 1а клас;

Підсумки

11.25 — весела руханка «Ми веселі, ми щасливі, ми активні, ми красиві» — 1а, б класи.

 Шкільне подвір’я

Кабінети 1-х класів

кабінет трудового навчання

КВЕСТ-кімната (кабінет ГПД)

Шкільне подвір’я

Кабінет трудового навчання

КВЕСТ-кімната (кабінет ГПД)

Шкільне подвір’я
6 СЗШ № 73 03.09.2018 Урочиста лінійка (зустріч першокласників та одинадцятикласників шкільне подвір’я
7 СЗШ № 84 03.09.2018 Урочиста зустріч, екскурсія, знайомство зі школою приміщення школи
8 СЗШ № 86 03.09.2018 Святкова лінійка для 1 та 11класу Приміщення школи
9 СЗШ № 90 03.09.2018 Театралізований квест Подвір’я школи, класи
10 ССЗШ № 93 03.09.2018 Родинне свято з елементами квесту та флешмобу Внутрішній двір школи
11 СЗШ № 95 03.09.2018 1. Молебень — 9.00

2. Урочиста зустріч учнів 1-х класів учнями 11-го класу — 9.45

3. Інтерактивний урок на тему: «Всі різні, всі рівні» — 9.55

 Церква Пресвятої Трійці, вулиця Садибна, 1-А

Подвір’я школи

Класні приміщення
12 СЗШ № 96 03.09.2018 Квест «Я — школяр» Подвір’я школи, актовий зал
13 СЗШ № 98 03.09.2018 Флешмоб Сквер Гідності
14 НВК «Сихівська» 03.09.2018 Святкова зустріч за участю аніматорів Шкільний двір
15 НВК «Оріяна» 03.09.2018 Флешмоб Стадіон НВК
16 НВК «Софія» 03.09.2018 Квест Шкільне подвір’я, приміщення школи за адресою вул. Героїв Крут, 27
17 Гімназія «Тривіта» 03.09.2018 Квест «У пошуках скарбів у країні Знань» Актова зала

(Світлиця)
18 ЗШ «Первоцвіт» 03.09.2018 Зустріч-концерт Пордвір’я школи «Первоцвіт»
19 ЗШ «Дивосвіт» 03.09.2018 «Разом в НУШ» (Творчі локації) Подвір’я школи, класи
20 СЗШ № 6 03.09.2018 Квест для 1 та 11 класів актова зала
21 СЗШ № 7 03.09.2018 Урочисто-розважальне дійство із залученням аніматорів шкільне подвір’я
22 ЛСЗШ № 8 03.09.2018 Молебень храм Пресвятої Євхаристії
23 СШ № 21 03.09.2018 Флешмоб подвір’я школи
24 СЗШ № 24 03.09.2018 Святкова зустріч з першокласниками спортивний зал
25 СЗШ № 29 03.09.2018 Урочиста ранкова зустріч шкільне подвірˊя
26 ССЗШ № 37 03.09.2018 Святкова зустріч першокласників з одинадцятикласниками актова зала школи
27 СЗШ № 42 03.09.2018 Святкова зустріч з першокласниками шкільне подвір’я
28 СЗШ № 47 03.09.2018 флешмоб подвір’я школи
29 СЗШ № 49 03.09.2018 Святкова зустріч приміщення школи
30 СЗШ № 63 03.09.2018 Святкова лінійка-флешмоб для 1, 11 класів подвір’я початкової школи
31 СЗШ № 70 03.09.2018 Флешмоб на галявині
32 СЗШ № 71 03.09.2018 Ранкова зустріч з квестами спортивний майданчик

ІІ корпусу
33 СЗШ № 82 03.09.2018 Урочистий урок Класні кімнати
34 НВК «Школа-гімназія» 03.09.2018 Урочиста лінійка для першокласників: «Свято першого дзвоника» — 900

Урок толерантності на тему: «Всі ми різні, всі ми рівні» — 1000

 Шкільне подвір’я

Класи школи
35 СЗШ «Лідер» 03.09.2018 Музично-розважальна атракція Спортивна зала
36 НВК «Провесінь» 03.09.2018 Ранкова зустріч квест Подвір’я та приміщення школи
37 СЗШ «Берегиня» 03.09.2018 Флешмоб — 1, 11 класи,

1-й урок

 Подвір’я школи, класне приміщення 1 класу
38 СЗШ-І № 2 01.09.2018 Фестиваль (квести, конкурси, флешмоб, частування) Подвір’я школи
39 НВК «Дзвіночок» 03.09.2018 Квест Приміщення та територія закладу

 

Галицький та Франківський райони

Заклад освіти Дата проведення Формат проведення Місце проведення
1. ЛАГ 01.09.2018 Святковий концерт I корпус НУ «Львівська політехніка», вул. Карпінського, 2/4
2. ЛЛГ 03.09.2018 09.00 — 09.45

Флешмоб «Зустріч поколінь» (5, 11 класи)

10.00 — 11.30

Квест «Знайомство з гімназією», організаційні заняття

 Подвір’я гімназії

Приміщення гімназії: класні кімнати
3. ССЗШ № 2 03.09.2018 Свято «Подорож в країну знань» Актовий зал школи
4. СЗШ № 3 03.09.2018 Посвята першокласників Територія школи
5. ЛЗШ І ст. № 4 03.09.2018 09.00 — 09.15 —

Зустріч першокласників четвертокласниками, педагогічним колективом, адміністрацією школи під музичний супровід.

09.15 — 09.55 —

Коло знайомств

«Ми, ти, я — наша шкільна сім’я» у 3-х пізнавально-ігрових локаціях.

09.55 — 10.25 —

Ігровий формат «Всі ми різні, всі ми рівні».

10.25 — 11.05 —

Мистецький формат «Олівець-мальовець».

11.05 — 11.30 —

Релаксація «Веселий пікнік», флешмоб «Сонце сяє».

 Подвір’я школи

Подвір’я школи

(робота по локаціях)

Приміщення школи:

класні кімнати

Подвір’я школи

Спортивний майданчик школи
6. ССЗШ № 5 03.09.2018. Свято першого дзвоника Шкільне подвір’я
7. СЗШ № 9 03.09.2018 Квест Приміщення та подвір’я школи
8. СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени 03.09.2018 Урочиста меса в костелі

Посвячення в першокласники

 Костел св. Марії Магдалени

приміщення СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени
9. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 міста Львова 03.09.2018 «Вітаємо в сім’ї шкільній» родинне свято елементами театралізації вул. Мельника 1−3
10. СЗШ № 27 м. Львова 03.09.2018 08.30 — 09.15 -Посвята в першокласники.

09.15 — 09.55 — Години класного керівника «Всі ми рівні — всі ми різні»,

09.25 — 10.10 — «Толерантність — основа європейського суспільства».

 Коридор ІІ поверху

По класах

По класах
11. ЛССЗШ № 28 03.09.2018 1,11 класи — урочисте святкування

2−10 класи — воркшопи, квести, майстер-класи, флешмоби, зустрічі із почесними гостями

 Спортивний майданчик, класні кімнати

Класні кімнати, рекреації, спортзал, актовий зал
12. СЗШ І-ІІІ ступенів № 31 03.09.2018 Святкова ранкова зустріч Шкільне подвір’я
13. СЗШ № 34 ім.М.Шашкевича 03.09.2018 Урок Кабінети початкової школи
14. СЗШ № 36 03.09.2018 Музично-театралізоване дійство «Здрастуй школо!» Подвір’я школи
15. ССЗШ № 45 03.09.2018 Зустріч поколінь (перші та одинадцяті класи) Актова зала школи
16. ССЗШ № 46 ім.В.Чорновола 03.09.2018 Свято-квест для першокласників Подвір’я школи
17. СЗШ № 48 03.09.2018 Казкова зустріч Актова зала
18. СЗШ № 50 03.09.2018 Флешмоб, прийняття в шкільну родину першокласників Приміщення початкової школи
19. СЗШ № 51 ім. І. Франка 03.09.2018 Квест Подвір’я та приміщення початкової школи
20. ССЗШ № 52 ім. М. Лобачевського 3.09.2018 Свято Першого дзвоника Актова зала
21. СЗШ № 55 03.09.2018 Квест «Казковий світ школи» Приміщення початкової школи
22. СЗШ 62 03.09.2018 10.00 год Благодійний ярмарок зі святковим концертом Подвір’я школи
23. ССЗШ № 66 03.09.2018 Ранкова зустріч «У 66 королівстві» Подвір’я школи
24. Ліцей імені Івана Пулюя 03.09.2018 Годинна перерва з 11.00 Локації на території ліцею
25. СЗШ № 87 міста Львова 03.09.2018 Урок з елементами квесту на тему: «Я люблю свою країну» Класне приміщення
26. НВК «Школа-гімназія «Галицька» 03.09.2018 8.30 год — Флешмоб «Обійми школу» Шкільний майданчик (шкільне подвір’я)
27. ЛСЗШ «Будокан» 01.09.2018 17.00 год Зустріч першокласників з педагогічним колективом, адміністрацією школи (робота у пізнавально-ігрових локаціях) Парк «Знесіння»
28. СЗШ Джерельце 03.09.2018 Театралізоване дійство Шкільний майданчик
29. Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса 03.09.2018 Знайомство зі школою. «Флешмоб Почути Стуса» Внутрішній дворик школи
30. НВК ім.В.Симоненка 03.09.2018 Квест

Флешмоб

 Подвір’я школи,

актовий зал
31. ЛНВК «Малюк» 03.09.2018 09.00 — 09.15 Зустріч першокласників «Єдина шкільна Малюківська родина» (учні 2−4класів, вчителі, адміністрація школи).

09.30 — 10.00 — Інтерактовні розваги «Всі ми різні, всі ми рівні».

10.15 — 11.15 — Перегляд тематичного кінофільму

 Подвір’я школи

Парк біля кінотеатру

«Сокіл»

Кінотеатр «Сокіл»
32. НВК «Європейський» 03.09.2018 Казкова зустріч Хол
33. ЛСЗШ І-ІІ ст. «Школа радості» з поглибленим вивченням англ. мови 03.09.2018 Квест Подвір’я школи
34. Класична гімназія при ЛНУ ім.І.Франка 03.09.2018 Урочиста лінійка Подвір’я гімназії
35. ЛСШ «Надія» 03.09.2018 Загальношкільний планерний урок «Зустріч європейської родини» Подвір’я школи

 

Шевченківський та Залізничний райони

Заклад освіти Дата проведення Формат проведення Місце проведення
1 СЗШ I — III ст. № 20 03.09.2018 Квест — гра «З Дитинства у Країну знань» Шкільне подвір’я
2 СЗШ № 22 ім. В. Стефаника 03.09.2018 Зустріч першокласників Подвір’я школи
3 СЗШ № 23 03.09.2018 Урочиста зустріч (посвята портфеликів) Подвір’я школи
4 СЗШ № 30 03.09.2018 9.00 год Свято, квести Зустріч на шкільному подвір’ї
5 СЗШ № 33 03.09.2018 9.00 год Рольова гра Кабінети початкових класів
6 НВК № 38 03.09.2018 Веселі квести й флешмоб для першокласників Подвір’я, галерея школи, навчальні кабінети
7 СЗШ № 41 03.09.2018 Квест Приміщення початкової школи
8 СЗШ № 43 03.09.2018 Рольова гра Шкільний прогулянковий майданчик
9 СЗШ I — III ст. № 44 ім. Т. Шевченка 03.09.2018 Квест Приміщення і подвір’я школи
10 ЛСЗШ І ст. № 53 03.09.2018 Урочиста зустріч з проведенням першого уроку Навчальні кабінети
11 СЗШ 54 03.09.2018 08.30 Учні 11 класів урочисто зустрічають першокласників перед входом школи і проводять на перший урок. Подвір’я школи, класні приміщення
12 ССЗШ № 57 03.09.2018 Молебень за дітей 10.00 год. Церква Параскеви
Родинне свято

10.30 год.

 Актовий зал
13 СЗШ I — III ст. № 78 03.09.2018 Свято знань Приміщення школи
14 ЛССЗШ № 81ім. П. Сагайдачного 03.09.2018 Урочиста зустріч першокласників з учнями 11-х класів Фойє школи, класні кімнати
15 СЗШ № 91 03.09.2018, 09.30 год Лінійка — квест

(30 хв.)

 Подвір’я школи
16 СЗШ № 92 03.09.2018 Проект «Капсула часу» Галявина біля школи
17 НВК школа — садок 94 03.09.2018 Родинне свято Подвір’я школи
18 СЗШ № 97 03.09.2018 Урочиста лінійка Подвір’я школи
19 СЗШ № 99 03.09.2018 Театральне свято «Дзвоник кличе нас до школи» Подвір’я школи
20 СЗШ № 100 01.09.2018 Молебень за дітей Церква Пресвятої Євхаристії
03.09.2018 Флешмоб Подвір’я школи
21 ССЗШ № 15 29.08.2018 Тренінг в класах
22 ССЗШ № 18 03.09.2018 Урочисті збори батьків і дітей, екскурсії, ознайомлення зі школою. Актовий зал, рекреації, класне приміщення
23 СЗШ № 40 03.09.2018 09:30 год Святкова зустріч подвір’я школи
24 СЗШ № 60 03.09.2018 09.00 Урочиста посвята у першокласники Шкільне подвір’я
25 НВК «Гроно» 03.09.2018 Флешмоб Шкільне подвір’я
26 СЗШ № 65 03.09.2018 Подарункова зустріч першокласників «З радістю у школу» Подвір’я школи
27 СЗШ № 67 03.09.2018 9.00 год Ранкова зустріч — «Посвята першокласників»: — забави, розваги, флешмоб Подвір’я школи
28 СЗШ № 68 03.09.2018 Змішаний:

Створення «вінка успішності» — майстерня успіху,

Висадження «дерев знань»

Загальна руханка

 Подвір’я школи
29 ЛСЗ І-ІІІ ст. № 74 03.09.2018 Урочиста академія Актовий зал
30 ССЗШ № 75

ім.Лесі Українки

 03.09.2018, 8.30 Святкове дійство Подвір’я школи
31 СЗШ № 77 03.09.2018 10.00 год. Загальношкільна гра «Острів знань» Подвір’я школи
32 НВК школа-садок «Арніка» 03.09.2018 Урочиста зустріч «Святкове коло» подвір`я комплексу
33 НВК «Один, два, три» 03.09.2018 Квест Територія НВК
34 ЛЗШ І ступеня «Світанок» 03.09.2018 Зустріч шкільної родини Внутрішнє подвір’я школи

 

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