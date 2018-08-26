ОСТАННІ НОВИНИ

162 роки від дня народження Франка: Нагуєвичі запрошують на святкування

Дарина Смеречанська

|

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» запрошує на святкування 162-ї річниці від дня народження Івана Яковича Франка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Саме у с. Нагуєвичі, 27 серпня 1856 р, народився Іван Франко – один із засновників української національної ідеї.

26 серпня, неділя

10:00 – 20:00 год Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» запрошує на етно-фестиваль у садибі Франка, під час якого презентуватимуть різні види народних промислів, ремесл, кухні та майстер-класи:

– понад 50 етно-локацій з терен Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини,

– майстер-клас від Левка Скопа та Тетяни Думан «Вікно – Образ – покровителі Франків»: європейська виставка ікон святих Івана, Ольги, Петра, Марії,

– майстер-клас виробів із соломи «Вухата сова»,

– склопластика від Максима Гончарука,

– гончарі Микола Величко та Олександр Дворак, ковалі, шкіряний цех,

– восковий цех та свічкова майстерня від Наталії Маців,

– реконструкція епохи «Захара Беркута»»: руські лицарі, мечі та кольчуги,

– реконструкція бойківських обжинків  у саді Франка від професора Михайла Хая,

– франкова кухня за рецептами Ольги Франко-Ключко,

– гуцульські рушники і ткацтво (Косів), гуцульська кухня та гуцульська аптека, мольфарська аптека,

– фото-зона «Франко-фото»,

– «Франко-ровер» – веломандрівка мальовничою територією місцями Франка,

– Франко і східна культура: національна кухня кримських татар,

– троїсті музики музею Івана Франка в Криворівні,

– вироби з бісеру (Верховина),

– театралізовані екскурсії на «галявині казок»,

– розваги для дітей: ралі для карапузів, надувна скеля Каменяра, батути та ін.

12:00 – 12:40 год – молебень у каплиці Пречистої Діви Марії

14:00 – 17:00 год – локація Франковий університет у конференц-залі музею
І.Франка в Нагуєвичах, запропонує лекції з історії, мистецтва та франкознавства від Анатолія Недільського, Богдана Лазорка, Богдана Тихолоза, Володимира Галика, Левка Скопа, Ігоря Смутка, Андрія Кокотюхи.

18:00 – 21:00 год на Франковому концерті гостей розважатимуть українські виконавці та відомі письменники.

21:30 год відбудеться презентація фільму «Червоний» за участі головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи, кінопрокат «Злата».

27 серпня, понеділок

10:00 – 11:00 год – урочисте покладання квітів до пам`ятника Івана Франка в Нагуєвичах.

12:00 год – відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені Івана Франка за адресою: народний дім, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20.

Що скуштувати?

– пироги за рецептом Ольги Франко-Ключко,

– банош, домашні ковбаски та смачні страви гуцульської кухні,

– плов, чебуреки та страви національної кухні кримських татар,

– смачний куліш,

– запашні трав`яні чаї та мед.

Де переночувати?

– у наметовому містечку на території фестивалю. Зауважте, що організатори не надають табірне спорядження у прокат,

– агрооселя «Лелеча оселя». Адреса: с. Нагуєвичі, вул. І. Франка,
тел: 0972158235

– агрооселя «Сосновий бір». Адреса: с. Монастир Лішнянський, вул. Садова, 32
(в 10 км від с. Нагуєвичі), тел: 0676730610

Що привезти з подорожі?

– пам`ять про видатного українського письменника Івана Франка,

– вироби народних майстрів та сувеніри,

– смачні гостинці.

Що подивитись?

Нагуєвичі – село, де народився і провів дитинство Іван Франко. Тут він часто бував, коли навчався у Дрогобичі та Львові, сюди приїздив із сім`єю на відпочинок та для праці. Франко присвятив Нагуєвичам наукові праці, тут написав повість «Захар Беркут», багато оповідань та поезій.

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений на території родинного маєтку Франків з метою збереження історичної пам’яті про українського письменника, розвитку української культури та виховання молоді. До складу цього музею під відкритим небом входять:

– літературно-меморіальний музей Івана Франка ознайомить відвідувачів із життям і творчістю письменника в Нагуєвичах і на Дрогобиччині, предметами сакральної культури та етнографії, історією села.

– музей «Садиба Івана Франка» відтворений за етнографічним нарисом письменника «Моя вітцівська хата». Тут можна оглянути батьківську хату, кузню Якова Франка – батька письменника, криницю, пасіку. В садибі зберігаються книжки, за якими навчався Іван, ікони, фотокартки молодого Франка, речі побуту та посуд, які відтворюють епоху того часу.

– художньо-меморіальний комплекс «Стежка Івана Франка» зустріне гостей різьбленими персонажами героїв казок, пишною зеленню парку із давнім ставком, проведе до каплиці Різдва Пресвятої Богородиці та літнього театру. Відомим в Нагуєвичах є цілюще джерело «Ярина» – мальовничий куточок, де часто відпочивав та писав свої твори Іван Франко.

Адреса: с. Нагуєвичі, вул. Івана Франка, 15, тел.: +380 (3244) 7-86-26, +380 (68) 44-94-005

Як доїхати?

Власним автомобілем м. Львів – с. Нагуєвичі: відстань 102 км, час в дорозі близько 2 год.

Потягом з залізничного вокзалу «Центральний» (м. Львів, площа Двірцева, 1) до
м. Дрогобич: потяг 049К КОБЗАР, Київ-пасажирський – Трускавець; потяг 041П Дніпро-головний – Трускавець.

Автобусом від автостанції АС 8 (м. Львів, площа Двірцева,1) до м. Дрогобич. Громадським транспортом з м. Дрогобич, автостанція №1 рейсові автобуси: Дрогобич – Нагуєвичі,  Дрогобич – Сторона,  Дрогобич – Винники,  Дрогобич – Підбуж.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...