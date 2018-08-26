162 роки від дня народження Франка: Нагуєвичі запрошують на святкування

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» запрошує на святкування 162-ї річниці від дня народження Івана Яковича Франка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Саме у с. Нагуєвичі, 27 серпня 1856 р, народився Іван Франко – один із засновників української національної ідеї.

26 серпня, неділя

10:00 – 20:00 год Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» запрошує на етно-фестиваль у садибі Франка, під час якого презентуватимуть різні види народних промислів, ремесл, кухні та майстер-класи:

– понад 50 етно-локацій з терен Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини,

– майстер-клас від Левка Скопа та Тетяни Думан «Вікно – Образ – покровителі Франків»: європейська виставка ікон святих Івана, Ольги, Петра, Марії,

– майстер-клас виробів із соломи «Вухата сова»,

– склопластика від Максима Гончарука,

– гончарі Микола Величко та Олександр Дворак, ковалі, шкіряний цех,

– восковий цех та свічкова майстерня від Наталії Маців,

– реконструкція епохи «Захара Беркута»»: руські лицарі, мечі та кольчуги,

– реконструкція бойківських обжинків у саді Франка від професора Михайла Хая,

– франкова кухня за рецептами Ольги Франко-Ключко,

– гуцульські рушники і ткацтво (Косів), гуцульська кухня та гуцульська аптека, мольфарська аптека,

– фото-зона «Франко-фото»,

– «Франко-ровер» – веломандрівка мальовничою територією місцями Франка,

– Франко і східна культура: національна кухня кримських татар,

– троїсті музики музею Івана Франка в Криворівні,

– вироби з бісеру (Верховина),

– театралізовані екскурсії на «галявині казок»,

– розваги для дітей: ралі для карапузів, надувна скеля Каменяра, батути та ін.

12:00 – 12:40 год – молебень у каплиці Пречистої Діви Марії

14:00 – 17:00 год – локація Франковий університет у конференц-залі музею

І.Франка в Нагуєвичах, запропонує лекції з історії, мистецтва та франкознавства від Анатолія Недільського, Богдана Лазорка, Богдана Тихолоза, Володимира Галика, Левка Скопа, Ігоря Смутка, Андрія Кокотюхи.

18:00 – 21:00 год на Франковому концерті гостей розважатимуть українські виконавці та відомі письменники.

21:30 год відбудеться презентація фільму «Червоний» за участі головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи, кінопрокат «Злата».

27 серпня, понеділок

10:00 – 11:00 год – урочисте покладання квітів до пам`ятника Івана Франка в Нагуєвичах.

12:00 год – відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені Івана Франка за адресою: народний дім, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20.

Що скуштувати?

– пироги за рецептом Ольги Франко-Ключко,

– банош, домашні ковбаски та смачні страви гуцульської кухні,

– плов, чебуреки та страви національної кухні кримських татар,

– смачний куліш,

– запашні трав`яні чаї та мед.

Де переночувати?

– у наметовому містечку на території фестивалю. Зауважте, що організатори не надають табірне спорядження у прокат,

– агрооселя «Лелеча оселя». Адреса: с. Нагуєвичі, вул. І. Франка,

тел: 0972158235

– агрооселя «Сосновий бір». Адреса: с. Монастир Лішнянський, вул. Садова, 32

(в 10 км від с. Нагуєвичі), тел: 0676730610

Що привезти з подорожі?

– пам`ять про видатного українського письменника Івана Франка,

– вироби народних майстрів та сувеніри,

– смачні гостинці.

Що подивитись?

Нагуєвичі – село, де народився і провів дитинство Іван Франко. Тут він часто бував, коли навчався у Дрогобичі та Львові, сюди приїздив із сім`єю на відпочинок та для праці. Франко присвятив Нагуєвичам наукові праці, тут написав повість «Захар Беркут», багато оповідань та поезій.

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений на території родинного маєтку Франків з метою збереження історичної пам’яті про українського письменника, розвитку української культури та виховання молоді. До складу цього музею під відкритим небом входять:

– літературно-меморіальний музей Івана Франка ознайомить відвідувачів із життям і творчістю письменника в Нагуєвичах і на Дрогобиччині, предметами сакральної культури та етнографії, історією села.

– музей «Садиба Івана Франка» відтворений за етнографічним нарисом письменника «Моя вітцівська хата». Тут можна оглянути батьківську хату, кузню Якова Франка – батька письменника, криницю, пасіку. В садибі зберігаються книжки, за якими навчався Іван, ікони, фотокартки молодого Франка, речі побуту та посуд, які відтворюють епоху того часу.

– художньо-меморіальний комплекс «Стежка Івана Франка» зустріне гостей різьбленими персонажами героїв казок, пишною зеленню парку із давнім ставком, проведе до каплиці Різдва Пресвятої Богородиці та літнього театру. Відомим в Нагуєвичах є цілюще джерело «Ярина» – мальовничий куточок, де часто відпочивав та писав свої твори Іван Франко.

Адреса: с. Нагуєвичі, вул. Івана Франка, 15, тел.: +380 (3244) 7-86-26, +380 (68) 44-94-005

Як доїхати?

Власним автомобілем м. Львів – с. Нагуєвичі: відстань 102 км, час в дорозі близько 2 год.

Потягом з залізничного вокзалу «Центральний» (м. Львів, площа Двірцева, 1) до

м. Дрогобич: потяг 049К КОБЗАР, Київ-пасажирський – Трускавець; потяг 041П Дніпро-головний – Трускавець.

Автобусом від автостанції АС 8 (м. Львів, площа Двірцева,1) до м. Дрогобич. Громадським транспортом з м. Дрогобич, автостанція №1 рейсові автобуси: Дрогобич – Нагуєвичі, Дрогобич – Сторона, Дрогобич – Винники, Дрогобич – Підбуж.