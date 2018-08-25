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У області відзначать 162-ту річницю з дня народження Івана Франка. Програма заходів

Дарина Смеречанська

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В області відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 162-гої річниці з дня народження Каменяра. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Програма:

25 серпня

Літературний фестиваль «Пегас», смт. Нагуєвичі, Дрогобицького р-ну

26 серпня

10:00 – 20:00 Етно-фест в садибі Франків. Франкова кухня, смт. Нагуєвичі

12:00-12:40  Молебень біля каплиці Пречистої Діви Марії, смт. Нагуєвичі

13:00-17:00 Франковий університет (конференц-зал музею І. Франка в   Нагуєвичах)

18:00 – 21:00  Франковий концерт – Літній театр, смт. Нагуєвичі

21:30 Лісовий кінотеатр –  презентація фільму “Червиний” за участі  головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи  – Літній театр, смт. Нагуєвичі

27 серпня

Покладання квітів до пам’ятника Іванові Франкові у  Нагуєвичах, відвідання садиби батьків Івана Франка (смт. Нагуєвичі, Дрогобицького р-ну, Львівської обл.)

12:00-14:00  Церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка (Народний дім ім. І.Франка, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 20).

14:30-15:10  Лекція д-ра ЯРОСЛАВИ МЕЛЬНИК (Україна) – лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Українського католицького університету, (головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, м. Дрогобич, вул. І.Франка,  24)

15:20-16:00  Лекція д-ра ЙОХАННЕСА РЕМІ (Фінляндія) – лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка, доцента Гельсінського університету (головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24).

16:10-16:50  Урочистий церемоніал посвячення у почесні доктори Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка Роланда Франка

 

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