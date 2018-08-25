У області відзначать 162-ту річницю з дня народження Івана Франка. Програма заходів

В області відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 162-гої річниці з дня народження Каменяра. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Програма:
25 серпня
Літературний фестиваль «Пегас», смт. Нагуєвичі, Дрогобицького р-ну
26 серпня
10:00 – 20:00 Етно-фест в садибі Франків. Франкова кухня, смт. Нагуєвичі
12:00-12:40 Молебень біля каплиці Пречистої Діви Марії, смт. Нагуєвичі
13:00-17:00 Франковий університет (конференц-зал музею І. Франка в Нагуєвичах)
18:00 – 21:00 Франковий концерт – Літній театр, смт. Нагуєвичі
21:30 Лісовий кінотеатр – презентація фільму “Червиний” за участі головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи – Літній театр, смт. Нагуєвичі
27 серпня
Покладання квітів до пам’ятника Іванові Франкові у Нагуєвичах, відвідання садиби батьків Івана Франка (смт. Нагуєвичі, Дрогобицького р-ну, Львівської обл.)
12:00-14:00 Церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка (Народний дім ім. І.Франка, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 20).
14:30-15:10 Лекція д-ра ЯРОСЛАВИ МЕЛЬНИК (Україна) – лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка, проф. Українського католицького університету, (головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24)
15:20-16:00 Лекція д-ра ЙОХАННЕСА РЕМІ (Фінляндія) – лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка, доцента Гельсінського університету (головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24).
16:10-16:50 Урочистий церемоніал посвячення у почесні доктори Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка Роланда Франка
Дарина Смеречанська