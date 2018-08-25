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У Львові в День Незалежності сталося 39 ДТП

Дарина Смеречанська

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На Львівщині протягом 24 серпня сталося 64 автопригоди: 25 – на території області, 39 – безпосередньо у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В чотирьох ДТП потерпіли пішоходи – дві літні жінки, одна з яких загинула, та двоє малолітніх дітей. Наїзди транспортних засобів на 5-річних хлопчика та дівчинку сталися у Сколівському та Яворівському районах. Ще в одній автопригоді був травмований велосипедист.

За наслідками інших ДТП  складено адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Правоохоронці закликають: будьте уважними та обережними, неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху.

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