Сихівчан сьогодні запрошують на відеомапінг «Обличчя Незалежності»

Сьогодні о 22.00 год. на фасаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, відбудеться відеомапінг «Обличчя Незалежності». Під час відеомапінгу буде зображено роль молоді в процесі державотворення України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Будуть зображені історичні постаті, а також сучасні, молоді люди, які загинули за волю та незалежність України, зокрема, Юрій Вербицький. Музика для відеомапінгу написана композиторами Усеїном Бекіровим та Ігорем Мельником», — зазначила Марта Іванишин, директор ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка».

Такий відеомапінг на фасаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці відбудеться вперше.

Нагадаємо, вчора на площі Ринок на фасаді Ратуші відбувся відеомапінг, над яким працювали два відеохудожники — Володимир Стецькович та Роман Дзвонковський. Під час відеомапінгу були ілюстровані історичні факти про Україну з 1991 року.