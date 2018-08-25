На фасаді Ратуші показали відеомапінг з історичними фактами про Україну

На День Незалежності України на площі Ринок на фасаді Ратуші відбувся відеомапінг, над яким працювали два відеохудожники — Володимир Стецькович та Роман Дзвонковський. Під час відеомапінгу були ілюстровані історичні факти про Україну з 1991 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це мистецька акція, відеопроекція до Дня Незалежності, яка передає історію творення держави. Відображено різні процеси, які відбувались в нашій країні, різні політичні та історичні моменти творення держави, як нації. Над цим проектом працювали два відеохудожники — Володимир Стецькович та Роман Дзвонковський. Окремо написана музика до цього проекту композитором Усеіном Бекіровим, який до того мешкав у Криму, зараз він проживає в Києві. Також долучився Ігор Мельник, композитор. Музика творилась ексклюзивно, тут поєднані джазові мотиви, гуцульські, галицькі мотиви. Ті моменти творення держави, які ми хочемо передати, відображені тут.

Запрошуємо також завтра, 2 серпня, о 22 год вперше на фасаді Храму Різдва Пресвятої Богородиці буде також відеопроекція на тематику «Обличчя нації», — розповіла Марта Іванишин, директор ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка».

Як додала Марта Іванишини, у відеоінсталяції можна було побачити історичні події України з 1991 року.

«Власне, ми показували процеси державотворення, а найбільший акцент був на участі молоді у творенні країни. Окрему музику для цього написав відомий композитор, який зараз мешкає у Києві, — Усеін Бекіров.

Дійство було доволі цікавим, важливим, де акцент був на молоді, яка є учасником державотворення країни”, — сказала Марта Іванишин.

Фото: ЛМР