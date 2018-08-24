Завтра у Львові прогнозують спеку та дощі

Завтра, 25 серпня, у Львові обіцяють дощ з грозами і град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, вдень грози та град. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі 15−17°, вдень 26−28° тепла. Очікуване погіршення видимості в дощі.

Мерія закликає, під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Вдома потрібно зачинити вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку, зокрема радіоприймачі й телевізори.

Водіям транспортних засобів слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари.

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.