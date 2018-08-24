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В Академії сухопутних військ пройшов день відкритих дверей

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 24 серпня, в межах відзначення Дня Незалежності в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного для усіх охочих організували день відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Упродовж дня гості академії мали нагоду переглянути зразки бронетанкової та стрілецької зброї, огляд навчально-матеріальної бази, а також насолодитися виступом Військового оркестру Національної академії сухопутних військ.

Також сьогодні під час дня відкритих дверей в академії вшанували пам’ять випускників, які загинули на Сході України.

Зазначимо, поклали на вівтар незалежності свої життя загалом 53 вихованці Академії сухопутних військ.

Фото: Львівська ОДА

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