В Академії сухопутних військ пройшов день відкритих дверей

Сьогодні, 24 серпня, в межах відзначення Дня Незалежності в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного для усіх охочих організували день відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Упродовж дня гості академії мали нагоду переглянути зразки бронетанкової та стрілецької зброї, огляд навчально-матеріальної бази, а також насолодитися виступом Військового оркестру Національної академії сухопутних військ.

Також сьогодні під час дня відкритих дверей в академії вшанували пам’ять випускників, які загинули на Сході України.

Зазначимо, поклали на вівтар незалежності свої життя загалом 53 вихованці Академії сухопутних військ.

Фото: Львівська ОДА