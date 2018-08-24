У центрі Львова «Дударик» спільно зі священиками виконав Акафіст до Пресвятої Богородиці

Сьогодні, 24 серпня, у 27-му річницю Дня Незалежності України, Львівська Державна Академічна чоловіча хорова капела «Дударик» виконала Акафіст до Пресвятої Богородиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Дударик» спільно із священиками з усіх українських церков виконав акафіст на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку.

Зазначимо, що чоловіча хорова капела «Дударик» акафіст виконує вже 26 разів поспіль.

Акафіст – це довгий піснеспів, який прославляє Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа або святих. Акафіст треба молитися стоячи. Найдавнішим акафістом, який було укладено у VІІ столітті, є акафіст до Пресвятої Богородиці. Всі інші акафісти написані за його взірцем.

Достеменно не відомо, хто був автором Акафісту до Пресвятої Богородиці, але існує думка, що його написав святий Роман Сладкопівець. Акафіст має 25 окремих пісень: 13 коротких, вони називаються кондаки, і 12 довших – ікоси.

Фото: Львівська ОДА