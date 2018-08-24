«Обличчя Незалежності». На фасаді храму на Сихові покажуть відеомапінг

У суботу, 25 серпня, о 22.00 год. на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, відбудеться відеомапінг «Обличчя Незалежності». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Під час відеомапінгу буде зображена роль молоді в процесі державотворення України.

«Будуть зображені історичні постаті, а також сучасні молоді люди, які загинули за волю та незалежність України, зокрема, Юрій Вербицький. Музика для відеомапінгу написана композиторами Усеїном Бекіровим та Ігорем Мельником», — зазначила Марта Іванишин, директор ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка».

На час проведення відеомапінгу буде обмежене вуличне освітлення.

Такий відеомапінг на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці проводиться вперше.