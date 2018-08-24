МОЗ нагадує українцям правила безпеки в натовпі та на масових заходах

Від сьогодні, 24 серпня, українці мають три святкові вихідні поспіль. Відтак Міністерство охорони здоров’я нагадує правила безпеки у натовпі та під час масових заходів. Про це на своїй сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Львівський портал.
«Пам‘ятайте: неконтрольований натовп може бути дуже небезпечним. Прості правила допомагають вберегти здоров’я і життя», – зауважила Уляна Супрун.
Відтак українцям нагадують:
- Першою справою має бути вивчення інформації про захід, який збираєтесь відвідати: місце, тривалість та формат заходів, передбачені заходи з безпеки, прогнозована кількість учасників.
- Перевірте прогноз погоди. Влітку особливо важливо пам’ятати про вживання достатньої кількості води, щоб уникнути дегідратації (візьміть воду з собою або придбайте на місці).
- По прибуттю на місце добре вивчіть середовище, особливо зверніть увагу на виходи, місце надання допомоги (за наявності таких) та розташування координаторів заходу. Завжди звертайте увагу на все, що відбувається навколо. Це життєво необхідно для того, щоб зорієнтуватись у випадку небезпеки.
- Домовтесь із друзями та близькими про місце зустрічі у випадку, якщо загубитесь.
- Якщо ви рухаєтесь з натовпом в одному напрямку, підтримуйте загальну швидкість, не штовхайтесь. Уникайте будь-яких місць звуження між будівлями, тупиків чи виступів.
- Перетинати натовп треба по діагоналі або дотичній. Ні в якому разі не рухайтесь проти натовпу.
- Не стійте дуже близько біля стін, металевих парканів чи вітрин.
- Якщо ви рухаєтесь в натовпі, і щось впало, ні в якому разі не опускайтесь, щоб підняти. Щоб уникнути цього, підготуйтесь заздалегідь: надійно заховайте важливі речі в кишені та переконайтесь, що добре зав’язали шнурки.
- Якщо ви впали, то, перш за все, захистіть руками голову та підігніть ноги до грудей. Намагайтесь піднятись якнайшвидше по ходу натовпу.
- Бажано не одягати предмети чи речі, за які можна зачепитися: шарф, довгі прикраси чи краватку. Не вдягайте високі підбори чи дуже короткий одяг, що може обмежувати ваш рух.
- Якщо з вами діти – тримайте їх постійно в полі зору. Одягніть дитину в яскравий одяг та переконайтесь, що вона матиме з вами зв’язок в непередбачуваній ситуації (наприклад, заряджений телефон).
- Комунікуйте з оточенням і не соромтесь попросити допомоги у разі потреби. Не бійтеся зіпсувати святкову атмосферу – ваша безпека і здоров’я важливіші!
Олена Карп'юк