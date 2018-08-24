МОЗ нагадує українцям правила безпеки в натовпі та на масових заходах

Від сьогодні, 24 серпня, українці мають три святкові вихідні поспіль. Відтак Міністерство охорони здоров’я нагадує правила безпеки у натовпі та під час масових заходів. Про це на своїй сторінці написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Львівський портал.

«Пам‘ятайте: неконтрольований натовп може бути дуже небезпечним. Прості правила допомагають вберегти здоров’я і життя», – зауважила Уляна Супрун.

Відтак українцям нагадують: