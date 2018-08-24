Двом українським воїнам присвоїли звання Герой України, одному з них – посмертно

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Олегу Довгому посмертно та лейтенанту Володимиру Сосніну. Почесне звання військові отримали за особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

Під час урочистого Параду до Дня Незалежності України орден Олега Довгого з рук Глави держави отримали батьки лейтенанта – Валентина Петрівна та Іван Іванович. Військовий з 2014 року виконував бойові завданні в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема в районі населеного пункту Чорнухине, керував взводним опорним пунктом в районі Дебальцевого.

31 січня 2015 року бойовики здійснили наступальні дії з метою взяття Чорнухине під свій контроль. На взводний опорний пункт лейтенанта Олега Довгого бойовики наносили вогневе ураження з систем «Град», застосовуючи міномет, а після цього здійснили наступ групою піхоти та танків. При веденні ближнього стрілецького бою з противником було поранено трьох військовослужбовців, один з них був важкопоранений та знаходився на позиції, яка прицільно обстрілювалася. Лейтенант на собі витягнув тяжкопораненого військовослужбовця та виніс його з поля бою. Бойові дії на ділянці відповідальності продовжувались, під час яких Олег Довгий отримав поранення, однак від евакуації відмовився і продовжував керувати підлеглими.

Близько 31 січня 2015 року артилерійський снаряд з реактивних систем залпового вогню «Град» прямим поданням влучив в укриття, де знаходився Олег Довгий, в результаті чого офіцер загинув.

Позиції взводного опорного пункту вдалось утримати, противник не прорвався.

Звання Герой України також присвоєно лейтенанту Володимиру Сосніну. У червні 2014 року поблизу села Селезньовка в ході бою 27 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості та знаходячись під шквальним вогнем не могли самостійно залишити місце бою. Офіцер, ризикуючи власним життям, особисто провів евакуацію особового складу з поля бою та надання медичної допомоги.

27 липня 2014 року під час виконання завдань АТО підрозділ під керівництвом Володимира Сосніна здійснював переміщення для заняття відповідної висоти поблизу населеного пункту Торез Донецької області, який потрапив під мінометний обстріл з боку бойовиків. Офіцер отримав поранення, однак продовжив керувати підрозділом. 29 липня 2014 року штурмовою групою на чолі з військовослужбовцем, результативно та в найкоротші строки було взято під контроль та подальше утримання стратегічно важливу точку, курган Саур-Могилу.