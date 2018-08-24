Дві тисячі львів’ян прийшли в Шевченківський гай підтримати бійців «вісімдесятки», яким організували свято

Сьогодні, сьогодні, 24 серпня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького триває благодійний захід «Захиснику – слава!», який покликаний об’єднати близько 100 родин воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.
Віддати шану героям, висловити їм вдячність за оборону нашого миру, за збереження незалежності української держави прийшли близько 2000 львів’ян та гостей міста.
За словами організаторів, музей – це багата історико-культурна спадщина, унікальна природно-ландшафтна зона, особливе місце для творчості, родинного відпочинку та відновлення сил. Відтак не випадково тут організували святкову програму для воїнів легендарної львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
Як розповіла завідувачка етно-культурологічного відділу Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького Надія Дзвоник, на благодійну акцію запросили понад 100 родин воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасників бойових дій. Вся програма була зорієнтована на те, щоби об’єднати родини, батьків, дітей і створити їм комфортну атмосферу задля спільного відпочинку.
«Свято сповнене чудової атмосфери. Є польова кухня. Гості куштують куліш, танцюють автентичні танці. Військові, хори та відвідувачі музею об’єдналися у виконанні героїчних пісень. Святкування тривають», – додала Надія Дзвоник.
До програми святкування увійшли:
- Різноманітні майстер класи
- Флешмоб «Героїчна пісня»
- Театральна вистава «Швейк у Львові» у виконанні театру «Панацея»
- Вистава від Театру ляльок
- Дитячі розваги від «Дитячої планети»
- Спортивні турніри від клубу «Манівці»
- Інтерактивні презентації дитячих книг від казкарки Лесі Кічури
- Акторські тренінги для батьків та дітей від креативної майстерні «Mandragora»
- Брейн-ринги, дискусії від Академії розвитку особистості «Унікум»
- Майстер-клас із тхеквондо від тренера національного класу Олександра Колба
- Святковий концерт за участі естрадних та фольклорних колективів.
Фото: ЛМР
Олена Карп'юк