Дві тисячі львів’ян прийшли в Шевченківський гай підтримати бійців «вісімдесятки», яким організували свято

Сьогодні, сьогодні, 24 серпня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького триває благодійний захід «Захиснику – слава!», який покликаний об’єднати близько 100 родин воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Віддати шану героям, висловити їм вдячність за оборону нашого миру, за збереження незалежності української держави прийшли близько 2000 львів’ян та гостей міста.

За словами організаторів, музей – це багата історико-культурна спадщина, унікальна природно-ландшафтна зона, особливе місце для творчості, родинного відпочинку та відновлення сил. Відтак не випадково тут організували святкову програму для воїнів легендарної львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Як розповіла завідувачка етно-культурологічного відділу Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького Надія Дзвоник, на благодійну акцію запросили понад 100 родин воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасників бойових дій. Вся програма була зорієнтована на те, щоби об’єднати родини, батьків, дітей і створити їм комфортну атмосферу задля спільного відпочинку.

«Свято сповнене чудової атмосфери. Є польова кухня. Гості куштують куліш, танцюють автентичні танці. Військові, хори та відвідувачі музею об’єдналися у виконанні героїчних пісень. Святкування тривають», – додала Надія Дзвоник.

До програми святкування увійшли:

Різноманітні майстер класи

Флешмоб «Героїчна пісня»

Театральна вистава «Швейк у Львові» у виконанні театру «Панацея»

Вистава від Театру ляльок

Дитячі розваги від «Дитячої планети»

Спортивні турніри від клубу «Манівці»

Інтерактивні презентації дитячих книг від казкарки Лесі Кічури

Акторські тренінги для батьків та дітей від креативної майстерні «Mandragora»

Брейн-ринги, дискусії від Академії розвитку особистості «Унікум»

Майстер-клас із тхеквондо від тренера національного класу Олександра Колба

Святковий концерт за участі естрадних та фольклорних колективів.

Фото: ЛМР