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Укрзалізниця призначила на понеділок додатковий поїзд Київ – Львів

Олександр Косик

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Для забезпечення перевезення пасажирів, призначено додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ №755/756 Київ – Львів – Київ. Він здійснить рейс у понеділок, 27 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

 

Так, швидкісний поїзд Інтерсіті+ №755 відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 5:43. У зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 5:18.

Додатковий поїзд в обох напрямках робитиме зупинку на станції Коростень.

Квитки можна придбати у залізничних касах та у системі онлайн продажу.

Нагадуємо, що додатковий швидкісний поїзд №755/756 Київ – Львів – Київ також здійснить рейси 23 та 26 серпня.

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