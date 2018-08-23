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У парку «Знесіння» проведуть благодійний ярмарок на підтримку тварин, які постраждали від рук людей

Юлія Шпак

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У неділю, 26 серпня, на території РЛП «Знесіння» відбудеться благодійний ярмарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служі Львівської ОДА.

 

Ярмарок у парку Знесіння – це чудова подія для усієї сім’ї. На вул. Довбуша, 24, усі охочі зможуть вибрати рослину для себе, а виручені кошти підуть на допомогу тваринам, постраждалим від рук людей.

Також під час ярмарку буде діяти ігровий куточок, можна буде покататися верхи і побавитись з тваринками у контактному зоопарку.

Більше про ярмарок тут

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