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У Львові відзначили кращих військових медиків

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 23 серпня, з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України у Львові  відзначили військових медиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України Почесною грамотою облдержадміністрації та Подяками голови Львівської обласної державної адміністрації, цінними подарунками відзначили кращих представників медиків.

«Сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора України, завтра – День Незалежності. Дякуючи вам, ми святкуватимемо ці свята щороку. Дякуючи вам, світ знає, що Україна сильна, і що жоден ворог нас не подолає», – наголосила керівниця апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.

Фото: Львівська ОДА

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