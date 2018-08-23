У червоноградця вилучили гранату та боєприпаси

У Червонограді правоохоронці вилучили у 31-річного місцевого мешканця гранату Ф-1 та боєприпаси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно зі слідчими Червоноградського відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури провели санкціонований обшук у 31-річного місцевого мешканця.

Під час огляду правоохоронці виявили та вилучили гранату Ф-1, запал до неї та патрони калібру 5.45 мм. Усе скеровано на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.