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На Личакові вшанували пам’ять новітніх Героїв України

Юлія Шпак

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Сьогодні, у День Державного прапора, у Львові вшанували світлу пам’ять новітніх Героїв України. На Личакові біля Меморіалу воїнам Української Галицької Армії відбулося віче за участі представників влади, духовенства та громадськості, а також урочисте покладання квітів. Про це Львівському порталу поідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Панахидою вшанували пам’ять тих, хто спочиває на полі почесних поховань № 76 і 67, запалили лампадки на могилах Героїв, які загинули під час Революції Гідності. Також свічі пам’яті запалили на могилах генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та інших борців за волю України.

«Кожен народ, який хоче мати державу, повинен перш за все стати нацією. Народ може бажати і робити що завгодно. Нація ж повинна знати міру своєї свободи. Ми маємо розуміти обов’язок українця — як націоналіста, як члена нації. Він повинен бути розумний у всіх важливих хвилинах свого життя і життя своєї нації. І коли він вибирає, то повинен знати — кого, і, зрештою, відповідати за нього та поважати. Я глибоко переконаний, що Україна невмируща і вічна» , — зазначив Почесний громадянин Львова, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної Академії Наук України Ігор Юхновський.

У подяку борцям за правду та незалежність держави прозвучала композиція «Мелодія» (композитора Мирослава Скорика) у виконанні скрипаля Олександра Божика.

«Я був тут у 1989 році. Це було запущене місце, недоглянуті могили. Тепер вони величні та красиві. І це робить нам честь, це наша національна гідність. Я радий, що ви сьогодні тут, аби висловити подяку тим збірним померлим, які тут поховані, адже вони уособлюють ще сотні тисяч тих, які загинули, і які сьогодні невідомі», — додав Ігор Юхновський.

До слова, завтра, у День Незалежності, українці 27 країн світу виконають синхронну молитву за Україну «Боже великий, єдиний». Львів долучиться до акції о 18.00 год. Духовний гімн виконає хорова капела «Дударик» на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Фото: ЛМР

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