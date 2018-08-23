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Через урочисте відкриття театрального сезону Львівської опери буде ситуативне перекриття руху транспорту на пр. Свободи

Юлія Шпак

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Сьогодні, 23 серпня, з 16.30 до 18.00 год. у зв’язку з проведенням урочистого відкриття 119 творчого сезону Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької буде ситуативне перекриття руху на просп. Свободи від вул. Гнатюка до вул. Городоцької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Під час урочистого відкриття творчого сезону для глядачів відбудуться цікаві події. Спершу, о 16.30 год, перед театром симфонічний оркестр та солісти театру представлять прем’єрні постановки нового сезону. Кожен зможе стати свідком параду диригентів Львівської опери. На червоній доріжці продефілюють солісти опери та балету, художнє керівництво театру.

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