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Дефіле артистів та онлайн-показ вистави «Коли цвіте папороть»: сьогодні Львівська опера урочисто відкриє театральний сезон

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 23 серпня, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької  урочисто відкриє 119-ий творчий сезон. На львів’ян та гостей міста чекатимуть парад творчого колективу театру, музичні уривки з майбутніх прем’єр та навіть показ вистави у прямій трансляції перед входом до Львівської опери, передає Львівський портал.

Урочистості розпочнуться о 16.30. Першими львів’ян та гостей міста на площі перед театром із центрального балкону привітають: міністр культури України Євген Нищук, голова Львівської ОДА Олег Синютка, міський голова Львова Андрій Садовий та генеральний директор-художній керівник Львівського оперного театру Василь Вовкун.

Потім перед театром відбудеться святковий концерт за участю провідних солістів опери та симфонічного оркестру під керівництвом диригентів В.Сіренка, М. Юсиповича, М.Дутчака, І.Стасишин, Ю.Бервецького.

Окрім того, глядачі стануть очевидцями проходження по червоній доріжці солістів опери та балету та художнього керівництва театру.

О 18.00 на сцені Львівської опери покажуть феєричну фольк-оперу-балет «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича, щоправда її зможуть побачити не лише глядачі у залі. Вперше цей твір демонструватиметься онлайн на відеоекрані перед входом до театру, відтак всі охочі зможуть побачити цю легендарну виставу абсолютно безкоштовно!

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