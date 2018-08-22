Відома львівська спортсменка відзначила 100-літній ювілей

Відома львів’янка Броніслава Чечіна — заслужений працівник фізичної культури та спорту, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів СРСР з ковзанярського спорту, відсвяткувала свої уродини. 20 серпня 2018 року Броніславі Чечіній виповнилось 100 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

З нагоди уродин працівники управління соціального захисту ЛМР привітали ювілярку, вручили їй одноразову матеріальну допомогу у 5 тисяч гривень. Як повідомили в управлінні, загалом у 2018-му році свої уродини вже відзначили 15 львів’ян-довгожителів: 7 громадян, яким виповнилося 100 років, і 8 — яким виповнилось 101 та більше років. До речі, окрім Броніслави Чечіної у серпні ще двоє львів’янок святкували день народження. Зокрема, 15 серпня виповнилось 103 роки Катерині Партем. А 8 серпня свої 109 років відзначила найстарша мешканка Львова Сара Никифоренко.

Крім того, цьогоріч святкуватимуть свій столітній ювілей ще 6 львів’ян. А 8 мешканців Львова відзначатимуть 101 та більше років.

Нагадаємо, одноразова матеріальна допомога у 5 тисяч гривень виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2017 № 778 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2018 році виповниться 100 і більше років» (зі змінами). Загалом у 2018 р. на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 145 тис. грн. А з нагоди столітнього ювілею мешканцям Львова, попри матеріальну допомогу, вручають також вітальний лист від мера міста та пам’ятну монету.