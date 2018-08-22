Цими вихідними на Львівщині пройде фестиваль «Гомін Лемківщини»

У період 25-26 серпня на території стадіону селі Зимна Вода відбудеться IV Львівський обласний фестиваль «Гомін Лемківщини». На свято з’їдуться лемки з різних куточків світу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Впродовж двох днів на гостей чекає колоритна культурно-мистецька програма. Учасниками стануть колективи як з України – це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область, так і з Польщі, Сербії, Словенії. Також на фестивалі презентують виставку робіт майстрів народного мистецтва, вони покажуть відвідувачам культуру лемків», – зазначив начальник відділу мистецтв та розвитку культури облдержадміністрації Василь Гладкий.

Початок фестивалю о 14 год. Родзинкою заходу стане вікторина з лемкознавства з призами «Найрозумніший лемко», а також вечірня програма з ватрою і співанками.

«Впродовж фестивалю будуть різноманітні спортивні змагання. У суботу орієнтовно о 22 – 23 год розпочнеться вечірня програма, кожен учасник може розбити намет, виконувати співанки, палити ватру», – зазначила співорганізатор та ведуча Наталія Гудима.

За її словами для наймолодших учасників у другий день фестивалю організують конкурс дитячої творчості «Юне лемчатко», де дітки виконуватимуть лемківські пісні і зможуть отримати цікаві призи.

Як розповів голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина»Степан Майкович, рішення проводити фестиваль у Зимній Воді прийняли виходячи з того факту, що найбільша кількість лемків у Львівській області проживає у Пустомитівському районі, а також у зв’язку з його розташуванням неподалік обласного центру.

«Фестиваль організовуємо, щоб підтримати наші традиції, лемківську говірку, культуру. Символ нашого фестивалю – пам’ятати, жити, творити», – підкреслив Степан Майкович.

Зазначимо, під час фестивалю від сільської ради села Зимна Вода щопівгодини курсуватиме автобус до Ватряного поля і назад.