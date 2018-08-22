Цих святкових вихідних правоохоронці Львівщини працюватимуть у посиленому режимі

У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня Незалежності України від сьогодні, 22 серпня, усі підрозділи Головного управління Національної поліції у Львівській області перейшли на посилений варіант несення служби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

До охорони публічного порядку також залучено курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Наше основне завдання – створити громадянам безпечні умови для проведення масових заходів та інших святкувань. Поліцейські націлені на застосовування превентивних заходів для того, щоб злочинів чи правопорушень було якомога менше. Саме тому на автодорогах області та у містах Львівщини збільшено кількість патрулів, слідчо-оперативних груп. У посиленому режимі також працюють експерти-вибухотехніки та кінологи, котрі проведуть обстеження місць масових заходів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

В рамках святкувань у Львові та області заплановано проведення різноманітних офіційних, а також музичних та культурних заходів. Загалом очікується, що участь у них візьмуть близько півмільйона осіб.

«Закликаємо усіх громадян дотримуватись правил безпечної поведінки у місцях масових скупчень людей, а також на вулицях та дорогах. Слідкуйте за своїми дітьми, не зловживайте спиртними напоями і ні в якому разі не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння. А якщо ви станете очевидцем злочину чи правопорушення, або у разі виявлення підозрілого предмету – негайно звертайтесь до поліцейських чи телефонуйте на оперативну лінію 102», – додав Андрій Таран.