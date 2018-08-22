Мешканців Львівщини запрошують взяти участь у веломандрівці

У суботу, 25 серпня, у межах фестивалю «ГорбоГори» велолюбителів запрошую взяти участь у веломандрівці зі Львова до Хоросно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Збір учасників велопробігу о 9:00 год біля ТРЦ KingCrossLeopolis (вул. Стрийська, 30). Старт велопробігу о 9:30 год. Дистанція траси складає 30,4 км, складність середня.

Колону велосипедистів супроводжуватимуть представники професійної шосейної велошколи Makebacyclingschool та працівники патрульної поліції.

Охочих взяти участь просимо реєструватись за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtLmPDw5WeKLJNHY4VPrVPUC6qntMaegqkcg86wE8mlgIAg/viewform?c=0&w=1.

Для охочих взяти участь у велопробігу, які не мають власних велосипедів, діє спеціальна пропозиція від партнерів управляння туризму та курортів – 20% знижки на прокат двоколісних.