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Львів’ян запрошують на День відкритих дверей до Академії сухопутних військ

Олександр Косик

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У п’ятницю, 24 серпня, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з нагоди Дня Незалежності України відбудеться День відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

Під час заходу усі гості матимуть нагоду відвідати навчальний заклад, ознайомитись із зразками озброєння та військової техніки, якими оснащені Збройні Сили України та поспілкуватись зі справжніми захисниками Батьківщини.

Академія запрошує усіх охочих!

Початок заходу о 11 годині за адресою: м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

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