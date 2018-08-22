ActiveArmyFest: у неділю біля Яворова пройде спортивний фестиваль бійців АТО

У неділю, 26 серпня, у селі Цитуля на території пляжу Яворівського моря до Дня Незалежності України відбудеться перший спортивний фестиваль «ActiveArmyFest-2018» для ветеранів АТО. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У фестивалі візьмуть участь близько 100 військових. У програмі – змагання з риболовлі, лазертагу, пейнтболу, перегонів на каяках, прицільної стрільби із травматичної зброї. Переможці у кожній із категорій отримають цінні подарунки, а також пам’ятні нагороди. Організатори планують зробити фестиваль традиційним та проводити його щороку.

Ідея організувати такі змагання для військових виникла з огляду на стиль життя, які ведуть багато бійців. Чимало з них у вільні дні збираються невеликими компаніями разом для активного відпочинку, відвідування спортзалів. Відтак вирішили дати їм можливість позмагатися між собою на великому фестивалі.

«Це вперше в нашій області, а, може, й в Україні відбудеться фестиваль такого характеру. Його мета – популяризація здорового способу життя. Наприклад, учасникам змагання заборонено вживати алкоголь під час фестивалю. Сподіваюся, їхній приклад підтримають і глядачі. Також фестиваль – чудовий привід для бійців зібратися разом і показати, що вони сильні не лише фізично, а й духом. Тож запрошуємо всіх в неділю приїхати на Яворівське море, підтримати учасників фестивалю, врешті – відпочити на природі», – говорить ініціатор та один із організаторів фестивалю «ActiveArmyFest-2018», ветеран АТО, десантник Віталій Свінціцький.

За його словами, до проведення фестивалю долучилося чимало приватних структур.

Фестиваль відбудеться за фінансової підтримки групи компаній «Аспект» та їх генерального директора Сергія Чернецького, підприємств «Галрибгоспу» ,Міжнародної благодійної організації “Фонд охорони навколишнього природнього середовища України” та за активною участю громадських організацій. Також підтримку надали Львівська обласна рада та Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

О 8:00 зі Львова (пл. Петрушевича) буде організовано виїзд автобусом на місце проведення фестивалю. Початок «ActiveArmyFest-2018» – о 9:00.

Запрошуються ветерани АТО для участі «ActiveАrmyFest-2018». Реєстрація по телефону 063-389-21-00, п. Михайло.