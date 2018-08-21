ОСТАННІ НОВИНИ

У Римі оцифрували архів Західноукраїнської Народної Республіки

Олена Карп'юк

|

Із липня минулого року в Римі в Українському католицькому університеті працювали над реставрацією, скануванням та консервацією архіву ЗУНР. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Над оцифруванням архівів Західноукраїнської Народної Республіки працювали шестеро співробітників компанії «Архівні Інформаційні Системи».

На завершальному етапі відреставровані та відскановані документи вилучили з довоєнних австрійських коробок та тек й перепакували у нові – безкислотні. Консервацію здійснено за міжнародними стандартами довготривалого зберігання, це стосується також видань (газет та брошур з бібліотеки відділу преси ЗУНР), фото, мап та артефактів (елементів одягу, монет, печаток тощо).

Компанія зазначила, що разом Українським католицьким університетом працює над створенням електронного ресурсу, де будуть представлені матеріали архіву. Проект здійснюється за підтримки Східно-Європейського Дослідного Інституту ім. В’ячеслава Липинського (Філадельфія, США).

Зазначимо, що після припинення діяльності уряду Євгена Петрушевича в 1923 році  його архів залишався у Відні (Австрія). У 1934 році за сприяння митрополита Греко-католицької церкви Андрея Шептицького опіку над документами перебрав о. Мирон Горникевич – парох церкви Св. Варвари у Відні. Під час Другої світової війни, аби зберегти архів, його передали у Державний архів Австрії, а згодом – до державного музею Фолькскунде.

У 1960-х роках за архівом наглядали священики й ченці ордену Василіан, до якого відносилася церкви Св. Варвари. Спроби української діаспори перевезти архів до українських музеїв у США не були успішними через протидію австрійської влади. Забрати архів ЗУНР з австрійського держархіву владося предстоятелю УГКЦ Йосифу Сліпому після повернення зі сибірського заслання.

Архів передали в Український католицький університет у Римі.

Фото: Львівська ОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...