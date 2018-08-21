У парку «На валах» проведуть благодійну фотовиставку «На прищепках»

У неділю, 26 серпня, у парку «На валах» навпроти Львівської ОДА відбудеться фотовиставка «На прищепках». Тематика світлин: «Я люблю Україну». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для участі у заході потрібно роздрукувати власні фото (формат не менше 15*21), об`єднані згаданою тематикою, прийти та розвісити їх на мотузках у сквері. Або ж придбати «На прищепках» ті світлини, які сподобались найбільше за добровільну пожертву (від 15 грн/фото).

Початок о 12:00 год.

Усі зібрані кошти скерують на закупівлю ліків для діток з діагнозом СМА, а по завершенню фотосушки оприлюднять детальний звіт.