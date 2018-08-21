У львівському аеропорту виявили контрабандиста техніки Apple

Працівники Львівської митниці ДФС вилучили партію продукції Apple у громадянина Гани. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

Учора, 20 серпня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького працівники Львівської митниці ДФС вилучили 13 iPad, телефони iPhone X, навушники та комп’ютерні приставки. Їх намагався ввезти в Україну смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» громадянин Республіки Гана, який прибув рейсом зі Стамбулу (Туреччина).

Під час візуального огляду багажу цього громадянина виникла підозра щодо переміщення товарів, які підлягають митному оформленню та декларуванню. В подальшому, під час поглибленого огляду його дорожньої сумки, серед особистих речей, виявлено товари обмежені до ввезення на митну територію України. Зокрема у сумці містилось 9 навушників, 2 телефони, 2 комп’ютерні приставки, 13 планшетів. Всі ці речі, за виключенням однієї комп’ютерної приставки, нові, в упаковці виробника. Документів, що підтверджують вартість товарів громадянин під час проходження митного контролю не надав.