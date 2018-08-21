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У Дрогобичі взяли під варту серійного грабіжника

Олександр Косик

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В Дрогобичі знову судитимуть зловмисника, причетного до пограбування. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Дрогобицький відділ поліції 1 серпня звернулася 55-річна жителька міста Стебник. Жінка повідомила, що близько 13.40 невідомий чоловік, зайшовши в аптеку, відволік її увагу та забрав з каси 5 010 гривень. Після чого зловмисник втік. Жінка намагалася його наздогнати, проте їй це не вдалося.

Поліцейські встановили особу зловмисника – 35-річного жителя міста Дрогобич, раніше неодноразово судимого за пограбування. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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