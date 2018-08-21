На Львівщині прикордонники затримали групу нелегалів, які ховалися серед насаджень соняшника

Групу нелегалів з Південно-Східної Азії затримали на Львівщині військовослужбовці Держприкордонслужби в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2018». Викрити наміри порушників вдалося у результаті співпраці з прикордонниками Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Польські колеги за допомогою технічних засобів зафіксували вночі появу невідомих поблизу українсько-польського кордону, а прикордонники Західного регіонального управління відразу організували пошук порушників.

Невдовзі кінологи зі службовими собаками вийшли на слід можливих правопорушників. Однак затримати їх вдалося не відразу, адже нелегали сховалися серед насаджень соняшника.

Аби не допустити порушення державного кордону, окрім кінологів від Кінологічного навчально центру, офіцерів оперативних підрозділів, були задіяні резерви кількох сусідніх підрозділів Львівського прикордонного загону.

У результаті пошуків 3 громадян Бангладеш та 1 громадянина М’янми викрили та затримали за 500 метрів від кордону. Іноземці повідомили, що мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС.

Затриманих прикордонники доставили до підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів. Зараз тривають фільтраційні заходи.