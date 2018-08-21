Мешканець Черкащини, який побив і обікрав львів’ян, відсидить у тюрмі більше 5 років

У Львові засудили 30-річного мешканця Черкаської області, якого обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений повторно). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Як встановили правоохоронці, ще у грудні 2015 року на перехресті вулиць Замарстинівська-Торф’яна зловмисник підійшов до 22-річного та 21-річного місцевих мешканців та наніс одному із потерпілих декілька ударів кулаком у голову, а іншому – у живіт. Після цього він відкрито заволодів їніми мобільними телефонами, а також взуттям одного із потерпілих.

Під час досудового розслідування до чоловіка застосовували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду м. Львова обвинуваченого визнано винним і призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі, а з у рахуванням вироку одного із районних судів м. Черкаси, на підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим його засуджено до статочного покарання у виді 5 років та 6 місяців ув’язнення.