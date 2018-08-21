ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Черкащини, який побив і обікрав львів’ян, відсидить у тюрмі більше 5 років

Олена Карп'юк

|

У Львові засудили 30-річного мешканця Черкаської області, якого обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений повторно). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, ще у грудні 2015 року на перехресті вулиць Замарстинівська-Торф’яна зловмисник підійшов до 22-річного та 21-річного місцевих мешканців та наніс одному із потерпілих декілька ударів кулаком у голову, а іншому – у живіт. Після цього він відкрито заволодів їніми мобільними телефонами, а також взуттям одного із потерпілих.

Під час досудового розслідування до чоловіка застосовували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Шевченківського районного суду м. Львова обвинуваченого визнано винним і призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі, а з у рахуванням вироку одного із районних судів м. Черкаси, на підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим його засуджено до статочного покарання у виді 5 років та 6 місяців ув’язнення.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Скільки платитимеш, студенте? Рейтинг найдорожчих ВНЗ Львова

У Львові є 26 вищих навчальних закладів, де можуть здобувати спеціальність випускники шкіл. Частина з них є державними, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...