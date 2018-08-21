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До кінця тижня прийматимуть пропозиції на участь у конкурсі на найкраще брендування громадського транспорту

Юлія Шпак

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Наприкінці липня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про організацію відкритого конкурсу на найкращу пропозицію зовнішнього оформлення громадського транспорту у Львові». Призовий фонд — 36 тис. грн. Пропозиції щодо участі в конкурсі можна подавати до кінця цього тижня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Конкурс на найкращу пропозицію зовнішнього оформлення громадського транспорту у Львові проводять, з метою підвищення привабливості та пізнаваності громадського транспорту міста.

«Очікуємо, що найкращі дизайнери долучаться до цього конкурсу — це буде визначна річ для них, а для громадського транспорту Львові — ще й унікальність та пізнаваність. Також ми визначимо конкретні критерії, на якому саме транспорті зможемо розмістити цю ліврею. І, відповідно, для мешканців громадський транспорт із нанесеною лівреєю не просто буде гарнішим, а й означатиме рівень якості, адже на старі одиниці транспорту ми нічого не наноситимемо», — зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Згідно з затвердженим Положенням конкурсу на найкращу пропозицію зовнішнього оформлення громадського транспорту Львова, організатором конкурсу є департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Конкурс є всеукраїнським та відкритим. Проводитимуть його у 3 етапи:

Етап 1 — отримання організатором від учасників конкурсу візуалізацій для 5 базових типів рухомого складу (трамваї Electron T3L44 та Tatra KT4, тролейбуси Electron T191 та Skoda 14Tr, автобус Ataman А092H6). За результатами розгляду візуалізації, журі конкурсу обирає 3 найкращі пропозиції. Кожен учасник чи команда має право подати декілька пропозицій.

Етап 2 — проведення громадських консультацій, де кожен з авторів (авторських колективів) 3 відібраних пропозицій презентує своє бачення зовнішнього оформлення громадського транспорту; голосування за найкращу пропозицію.

Етап 3 — вибір журі переможця з урахуванням результатів громадських консультацій та підготовка ним детальних макетів для основних типів рухомого складу, що експлуатується у Львові.

Зовнішнє оформлення громадського транспорту повинно забезпечувати:

унікальність;

пізнаваність громадського транспорту;

універсальність (дизайн не має бути прив’язаним до структурних елементів кузова певної моделі чи групи моделей, та повинен легко модифікуватись для інших моделей транспортних засобів);

базовий колір — RAL 1016;

конкурсні пропозиції повинні охоплювати кольорові елементи та їхні розміри, шрифт, розмір та місце розташування бортового номера; місце розташування логотипу міста;

конкурсні пропозиції не повинні охоплювати зміну кольору тих елементів кузова, фарбування яких не забезпечує завод-виробник (скляні, гумові, пластикові елементи, міжвіконні рами тощо) та зменшувати оглядовість для водія та пасажирів чи зменшувати прозорість скла;

дизайнерські рішення повинні бути авторськими, із дотриманням вимог законодавства України у сфері авторського права. Відповідальність за порушення авторських прав учасником конкурсу несе сам учасник конкурсу.

Призовий фонд становить 36 000 грн. з урахуванням усіх податків та зборів. Буде визначено 1 призове місце.

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