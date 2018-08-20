У області паспортизували 60% пам'яток архітектури

Станом на сьогодні у Львівські області паспортизували 983 об’єктів культурної спадщини архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Так, з 1672 об’єктів культурної спадщини архітектури Львівщини паспортизували 983, що становить майже 60 %.

Як повідомили у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА, серед лідерів у паспортизації об’єктів культурної спадщини – Стрийський район, міста Моршин, Червоноград та Трускавець.

Зазначимо, паспортизацію пам’яток проводять у межах програми “Охорона та збереження культурної спадщини”.