У Львові одночасно з усім світом синхронно виконають «Боже великий, єдиний»

На площі перед пам`ятником Тарасу Шевченку 24 серпня хорова капела «Дударик» спільно із священиками з усіх українських церков виконає акафіст. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Є речі, що робиш від душі. І віриш у те, що робиш. От так і Акафіст у День Незалежності. Цього року «Дударик» вже у 26-те співатиме спільно із нашими дружніми священиками з усіх українських церков. Почнемо о 16.30.

У 18.00 разом із усім українським світом по цілій планеті синхронно заспіваємо «Боже, Великий». Місце зустрічі — площа перед пам`ятником Тарасу Шевченку.

Ми віримо у те, що допоки діти моляться рідною мовою, буде наша Україна прекрасною, а незалежною і поготів”, — розповідає Дмитро Кацал, директор і диригент Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик».