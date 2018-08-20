У лікарні помер пасажир автівки, яка зіткнула з автобусом на Золочівщині

На Львівщині пасажир автівки, якою керував п’яний водій, помер в лікарні внаслідок отриманих травм у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 серпня близько 10.20 на автодорозі Львів – Тернопіль поблизу села Підгороднє, Золочівського району.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Мерседес С500», 34-річний мешканець Золочівського району, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння (2,6 проміле), виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із рейсовим автобусом сполученням Херсон – Варшава під керуванням 37-річного жителя Тернополя. Автобус з’їхав в кювет, в салоні перебувало 44 пасажири та водій.

Від отриманих травм пасажир легковика, 39-річний мешканець Золочева, помер у лікарні. Тілесні ушкодження внаслідок автопригоди отримали водій «Мерседеса» та пасажирка автобуса, 35-річна жителька Автономної Республіки Крим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Водія легковика затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.